Zwerfafval opruimen: vijftig kilo na een uurtje prikken

Afgelopen zaterdag was de Bermbrigade in de wijk Vollenhove. Ongeveer zestien volwassenen en een aantal kinderen liepen door de wijk om zwerfafval uit bermen op te ruimen. René Johannson was een van hen. Hij raapt daarnaast zwerfafval op in zijn eigen wijk Crosestein.

door Ellis Plokker

Zeist - Iedere eerste zaterdagochtend van de maand ruimt een groep vrijwilligers afval op in een wijk in Zeist. Afgelopen zaterdag waren de bermen en plantsoenen in Vollenhove aan de beurt. Voor iedereen waren er prikkers, gele hesjes en vuilniszakken beschikbaar. De groep verzamelaars verspreidde zich, kleine ploegjes van twee of drie mensen gingen verschillende kanten op. Er ligt enorm veel afval in de wijk, vooral veel blikjes en verpakkingen van etenswaren, zelfs pal naast een groene prullenbak.

“Na een uurtje afval prikken heeft de groep meestal zo’n vijftig à zestig kilo afval verzameld”, vertelt René Johannson. Hij maakt zo’n drie keer per week een rondje door zijn eigen wijk Crosestein. De ene keer een half uurtje, de andere keer iets langer. Johannson: “Zwerfafval ergert mij enorm. Ik kan twee dingen doen: gaan zeuren dat het schandalig is, of ik kan er zelf iets aan doen. Dus ik maak af en toe een wandeling en dan raap ik het zwerfafval dat ik tegenkom op.” Soms loopt hij een klein rondje, een andere keer neemt Johannson een grote kar mee, dan gaan er vier of vijf volle zakken afval mee naar huis. Hij krijgt veel complimenten van voorbijgangers, automobilisten toeteren soms en steken hun duim op. Blikjes liggen soms zes tot tien jaar in de struiken, dat ziet hij aan de datum.

Mondkapjes zijn nieuw zwerfafval. Toch heeft corona ook een positieve uitwerking, want meer mensen zijn zwerfafval gaan opruimen, volgens Johannson. “Misschien willen mensen meer bewegen, of zoeken ze iets om buiten mee bezig te zijn.” Een nieuwe trend is hardlopen en onderweg afval opruimen, ploggen. Dat doen leden van de bermbrigade ook op provinciale wegen rond Zeist.

Wilt u ook iets doen om de bermen en natuur in Zeist schoon te maken en te houden? Allereerst kunt u blikjes, papier en ander afval mee naar huis nemen. Doe mee aan de landelijke opschoondag op 20 maart of help mee op een zaterdagochtend met de bermbrigade. Aanmelden via de Facebookpagina van Cleanup Day Zeist of bij Judith Stoker van De Boswerf via telefoonnummer 088 - 0225083 (ma. t/m do. 8.30 - 16.30 uur). Inwoners van de gemeente Bunnik kijken op www.supportervanschoon.nl/bunnik/.