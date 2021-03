Aftrap met ‘De Breuk’

Daan Warnas met Hans van Breukelen in Den Dolder.

Oud-keeper Hans van Breukelen is een van de zes bekende Zeistenaren waarmee Daan Warnas in gesprek gaat vanaf zaterdag 20 maart 11.00 uur.

Zeist - Slotstad RTV zendt de komende zes weken het nieuw seizoen van de talkshow ‘Studio Daan’ uit. Een uur lang gaat presentator Daan Warnas ook nog de diepte in met topsportster Joska Le Conté, makelaar Antoon Verkaik, schrijfster Marion Bloem, goochelaar Hans Kazàn en cabaretier Vincent Bijlo. In dat uur voert presentator Daan Warnas een eerlijk gesprek over hun carrière en persoonlijke onderwerpen met deze BN’ers uit Zeist en Bunnik. (Foto: Mel Boas)