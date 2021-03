Tweede Duurzaam Café: over afkoppelen van de regenpijp

Na het succes van het eerste Duurzame Café over consuminderen, vindt woensdag 24 maart vanaf 20.00 uur een tweede avond plaats. Het thema is het afkoppelen van je regenpijp. Het is tevens de aftrap van de Klimaatbestendige Weken van Samen Duurzaam Zeist. Voormalig wethouder Duurzaamheid van de gemeente Zeist, Johan Varkevisser verzorgt de introductie. Hij sprak hierover met Ingeborg Barendse van Samen Duurzaam Zeist.

Zeist - Johan vertelt: “Bij de meeste mensen wordt regenwater van het dak opgevangen in de goot en gaat het via de regenpijp rechtstreeks naar het riool. Via het riool gaat het regenwater naar een zuiveringsinstallatie, terwijl dit water al relatief schoon is. Regenwater kan juist erg nuttig zijn. Je kunt het water opvangen in een ton en het gebruiken om de planten in je tuin te bewateren. Ook kun je het water gelijk de grond in laten stromen. We hebben een aantal hete en droge zomers achter de rug. Het afkoppelen van je regenpijp kan dus helpen het grondwater weer op peil te krijgen.”

“Naast hete zomers krijgen we ook te maken met heviger regenbuien. Het rioleringssysteem kan grote hoeveelheden water niet altijd even goed aan. Ik heb het voor mijn eigen huis berekend en het scheelt per jaar zomaar 40.000 liter water. Een losgekoppelde regenpijp helpt dus ook de afvoer en zuivering van rioolwater efficiënt te houden.”

Wanneer je het graag zelf doet, vereist het loskoppelen van een regenpijp wat handigheid, volgens Johan. Het is wel goed mogelijk. Mocht het je niet liggen, dan kun je hiervoor een hovenier inschakelen. Alles bij elkaar is het een prachtige manier om de levendigheid in je tuin te bevorderen.

Johan geeft tijdens het Duurzame Café op 24 maart nog veel meer informatie en mogelijkheden. Daarna volgen een vragenronde en een nagesprek in kleine groepen.

Meedoen

Wil jij erbij zijn? Stuur dan een mail naar info@samenduurzaamzeist.nl. Na aanmelding ontvang je de link naar de online bijeenkomst.

En noteer vast het Duurzame Café op 21 april. Deze staat ook in het teken van klimaatbestendigheid. Het thema is dan ‘groene daken’.