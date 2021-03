Dohmen draaft door: Stemming

Op het moment dat u deze column onder ogen krijgt, is het stemmen voor de Tweede Kamer nog in volle gang. Gesteld dat u hem op de verschijningsdatum onder ogen krijgt, want algoritmes, twitterbots, trollen en ander ongrijpbaar gespuis bepalen of een stukje wel of niet opplopt uit de duistere krochten van de digitale wereld. En of de papieren versie van de krant op uw deurmat valt, hangt af van het goede humeur van een onderbetaalde krantenbezorger en - net als de opkomst bij de verkiezingen - van het weer.

Voor een stemadvies is het waarschijnlijk te laat, bovendien zie ik dat niet als mijn taak. Ik ga ervan uit dat ieder weldenkend mens zelf een goed doordachte keuze maakt uit de 33 partijen in onze kieskring, uit de 1068 vrouwen en mannen die het allemaal goed met ons en de wereld voor hebben. Natuurlijk stemt u niet op iemand die wegloopt of afzegt bij debatten op tv, of iemand die de afgelopen tien jaar de regie had over een kabinet dat de kloof tussen rijk en arm heeft vergroot, het belastingparadijs voor grote bedrijven koestert, de gezondheidszorg heeft uitgekleed, maatschappelijke taken heeft verMarkt en die - godbetert - onlangs het begrip socialisme kaapte! Nee, gelukkig bent u wel wijzer.

Ik stem zelf altijd op een vrouw. U kunt dat als een seksistische daad zien. Ik heb niet per se alleen maar goede ervaringen met vrouwelijke leiders, maar ik vind dat de Haagse apenrots een andere hiërarchie verdient.

Hugo de Jonge was er als de kippen bij om #netjesopjebeurtwachten te tweeten, naar aanleiding van het voorkruipen door Moppersmuf des Vaderlands Maarten van Rossem. Die wist aan te tonen dat het afsprakenbureau van de GGD niet waterdicht is en hij ritselde voor zichzelf en zijn vrouw een prik vóór hun beurt. Foei Maarten, maar wie zonder zonde is… In het kabinet wacht niemand netjes op zijn beurt: vrouwelijke bewindslieden worden voortdurend door met name Rutte onderbroken. Nu heeft hij thuis weinig gelegenheid om te oefenen in man-vrouw, mars-venus communicatie, maar kom op, er zitten meer kerels in het kabinet. Zeg er eens wat van! De Jonge zelf wacht trouwens wel altijd netjes op zijn beurt tijdens de coronapersco’s, als hij na de preek van Rutte alle ruimte krijgt om - op onnavolgbare wijze - weer alle shitty maatregelen aan het volk te presenteren.

Maar goed, een vrouw (met goede ideeën) dus, voor wat tegenwicht aan al dat Bokito-gedrag. Bokito - die afgelopen zondag zijn 25ste verjaardag vierde - werd beroemd toen hij in 2017 ‘in de stemming’ ontsnapte uit zijn hok in Diergaarde Blijdorp om zich te verlustigen aan een trouwe bezoekster, die hem al die tijd onbewust aan het verleiden was. Dat liep niet helemaal goed af, want seks met een gorilla gaat er ruig aan toe en zover kwam het natuurlijk ook niet. Bokito werd verdoofd (hé, dat kan dus wel in Blijgaarde maar niet in Amersfoort? RIP Mike en Karibuna) en zijn naam was voortaan een synoniem voor agressief mannetjesgedrag. Het goede nieuws is dat Bokito zich inmiddels heeft ontpopt tot een ware familieman, die zorgt voor ‘rust en een veilig klimaat op de apenrots’. U ziet, er is nog steeds hoop, maar dan moeten er wel een paar vrouwen bij! En mannen netjes op hun beurt wachten.

Carol Dohmen