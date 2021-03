BO!NK Theater brengt jongeren samen

Het nieuwe project 'Zie je mij?' van BO!NK Theater verbindt jongeren tijdens de coronapandemie door middel van theater, film, fotografie en verhalen. Het project start met een casting op 28 maart in Cultuurschuur Bunnik.

Bunnik - Voor het nieuwe project 'Zie je mij?' zoekt BO!NK Theater jongeren vanaf 13 jaar en jong volwassenen tot 27 jaar. Het doel van dit project is om jongeren met elkaar te verbinden en om de leefwereld van jongeren in tijden van de lockdown op beeld te krijgen. Hiermee wil BO!NK Theater een duurzaam product maken, zodat deze bijzondere periode vastgelegd wordt door de ogen van jongeren.

“We zoeken jongeren die willen interviewen, onderzoeken en acteren met verschillende achtergronden. Op deze manier willen wij de diversiteit van dit thema laten zien”, vertelt Claudia van Ede, artistiek leider BO!NK Theater.

Na de casting op 28 maart in Cultuurschuur Bunnik volgt voor de deelnemers een reeks van workshops zoals camera-acteren, fotografie, onderzoek, grime en interviewen. Deze workshops dienen als vooronderzoek om inspirerende, verdrietige of juist gewone verhalen vanuit jongeren over de lockdown en de coronapandemie te verzamelen en analyseren. “Voor ons is het belangrijk dat dit vooronderzoek door jongeren wordt afgenomen én geanalyseerd. De stem van de jongeren willen wij niet kleuren door ons eigen volwassenperspectief” , aldus Margo Jungerius, productieleider. De thema’s die dan overblijven worden verwerkt tot een filmscript, daaropvolgend zijn er draaidagen en zal alles gemonteerd worden tot de film ‘Zie je mij?’. De première van deze film is in september.

Maar enkel het perspectief nemen van jongeren is voor BO!NK Theater te beperkt. Er zal gestreefd worden naar een hoge mate van co-creatie. In het project bepalen jongeren in grote lijnen wat wij als publiek straks te zien krijgen. Luuk van Zon (18 jaar) en Martien Rurenga (17 jaar) hebben zich al aangesloten als filmmaker. Net zoals Jip Custers (18 jaar) en Froukje Berkhouwer (19 jaar) als productieteam van dit project.

Jongeren kunnen zich uiterlijk tot en met 18 maart aanmelden via de website www.boinktheater-academie.nl. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Bunnik middels rijksgeld van het programma Jeugd aan Zet. Ook de ruimte van Cultuurschuur Bunnik, een samenwerking met stichting Cultuurplatform Bunnik, stichting de Schoudermantel Jongerenwerk en andere particuliere diensten worden middels sponsoring verkregen. Hierdoor zijn er voor jongeren geen kosten aan verbonden.

Aanmelden voor gratis deelname