Weggeefwinkel zoekt nieuwe ruimte

In december vorig jaar won De Weggeefwinkel de groepsprijs in de categorie ‘maatschappelijk’ van de Vrijwilligersprijzen Zeist. De Weggeefwinkel is behalve een winkel ook een plek waar mensen in de buurt elkaar kunnen ontmoeten. Vrijwilligers Eva de Ruiter en Melika de Bekker vertellen wat ze met de prijs gaan doen.

door Ellis Plokker

Zeist - Eva de Ruiter en Melika de Bekker zijn bestuursleden van de Weggeefwinkel aan de Laan van Vollenhove. De Weggeefwinkel is al een tijdje gesloten vanwege de maatregelen rond het coronavirus, maar De Ruiter en De Bekker onderzoeken of en hoe de winkel binnenkort weer veilig open kan. Eva de Ruiter: “We hopen dat we begin april weer open kunnen, eerst op woensdagmiddag. En we gaan in overleg met de gemeente over het buiten zetten van een kraam.”

De Weggeefwinkel is meer dan een winkel waar je tweedehands spullen kunt brengen of halen. De winkel heeft een belangrijke sociale functie in de buurt. Melika De Bekker vertelt: “Het is een ontmoetingsplaats, we helpen mensen om elkaar te vinden. Er werken ongeveer veertig vrijwilligers bij ons. Iedereen heeft een eigen taak, maar kan ook op iedere andere plek worden ingezet. Ze staan bijvoorbeeld bij de inbreng van spullen of zetten dingen klaar in de winkel. We bieden ook stageplaatsen aan scholieren en aan mensen die een opstapje nodig hebben om aan het werk te kunnen gaan.”

Sinds zeven jaar zit de Weggeefwinkel in een oud schoolgebouw. Dat gebouw wordt over een paar jaar gesloopt, dus de bestuursleden zoeken een andere ruimte, in overleg met de gemeente. De Ruiter vertelt: “We verwachten dat er veel moet gebeuren aan de nieuwe ruimte. Een deel van de vrijwilligersprijs die we gewonnen hebben, willen we daaraan besteden. Daarnaast willen we graag een keer iets leuks doen voor al onze vrijwilligers. Een uitje of een gezellige avond, als dank voor hun enorme inzet.”

In de Weggeefwinkel liggen kleding en allerlei andere spullen, maar geen grote dingen zoals meubels. Daarvoor heeft de winkel een aparte Facebookpagina, waar zo’n 7000 mensen uit Zeist en omgeving lid van zijn. De Ruiter: “Dat loopt als een trein. Mensen maken een foto van datgene wat ze weg willen doen, een ander reageert er op en haalt het vervolgens op. Op die manier worden de spullen hergebruikt. We geven in onze winkel dingen gratis weg, maar we verkopen ook producten tegen een lage prijs. Normaal gesproken hebben we dus wat inkomsten en die hebben we nu niet. Maar we hebben wel kosten aan gas, water en licht. Gelukkig krijgen we ook giften van particulieren.” Melika de Bekker: “We zijn erg trots op onze Weggeefwinkel en willen alle vrijwilligers en klanten bedanken voor hun bijdrage. We waarderen het dat mensen ons weten te vinden en ons een warm hart toedragen.”

www.weggeefwinkelzeist.nl