Schone start van lente

Vrijwilligers onder aanvoering van wethouder Marcel Fluitman gingen zaterdag op jacht naar zwerfafval in de wijk Vollenhove.

Zeist - De start van dit project was niet zomaar gekozen: de dag viel samen met de landelijke Opzoomerdag en het begin van de lente. Opzoomeren is samen met je buurtbewoners de straat netjes maken en houden. Voor het eerst werden de zwerfafvalopruimers geconfronteerd met een nieuw soort zwerfafval: mondkapjes, dit jaar een onaangename nieuwe aanwinst onder het zwerfafval. Je kunt overigens via het wijkcentrum een afvalgrijper in bruikleen krijgen voor een schone start van de lente. (Foto: Mel Boas)