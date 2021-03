Het is een mooie lentedag en we gaan op zoek naar een bijzondere wandelroute. Ons oog valt op ‘De oudste wandelroute van Nederland’. Daar willen we natuurlijk meer van weten.

door Hetty Heijne

REGIO - Op de website van de ANWB vinden we meer informatie: ‘De ANWB introduceerde in 1914 de eerste - en inmiddels oudste - bewegwijzerde wandelroute van Nederland van 150 kilometer, die loopt van Amsterdam naar Arnhem. De route bestaat uit zes etappes, variërend van 21 tot 30 km en gaat dwars door het hart van Nederland’. Omdat we benieuwd zijn naar deze route kiezen wij etappe twee uit: van Hilversum naar Zeist. De afstand: 25 km. De kaart instaleren we vooraf op onze telefoon (GPS kan ook of print de routebeschrijving op de ANWB website).

We nemen de trein naar station Hilversum. Hier vlakbij begint de route, die eerst door Hilversum gaat. Dan gaan we onder de A27 door en duiken het ‘Cronebos’ in. Al snel bevinden we ons midden in het bos. Hier merken we pas goed dat de lente op komst is. Struiken krijgen knoppen, de groene kleur komt langzaam terug in de natuur en de vogels zingen hun hoogste lied. Het is nog vroeg en behalve de vogelgeluiden is nog rustig in het bos. Perfecte ingrediënten voor onze wandeltocht.

We komen uit bij de picknickweide ‘de Kuil van Drakensteyn’ en verderop zien we het ‘Pluismeer’. Een mooi meertje met, behalve heide en zand, ook wat gemengd bos en vennetjes. Er is een vogelkijkhut en vanaf hier krijg je een mooi uitzicht over het meertje.

Verderop loop je langs het hek van kasteel Drakensteyn en het dorp Lage Vuursche in. Een bijzonder dorpje; mooie achttiende-eeuwse huizen, rijksmonumenten en het mooie Stulpkerkje uit 1650. Als we Lage Vuursche weer uit lopen moeten we voor restaurant ‘Ma Cuisine’ linksaf een zandweg in en zo komen we in een dicht beuken- en eikenbos. Schitterend is het hier.

Na een flink stuk door dit prachtige oude bos, belanden we in een open landschap met weilanden, akkers en vennen: het ‘Nonnenland’. Dit natuurgebied was vroeger in bezit van het vrouwenklooster in De Bilt, vandaar de naam. Je kunt hier reeën, boommarters, kerkuilen en nog meer dieren tegenkomen.

We steken de N234 over en naast Brasserie Le Nord gaan we een onverhard pad in om uiteindelijk via een van de fraaiste beukenlanen van Nederland uit te komen in Den Dolde. Na het spoor en de Reelaan met zijn prachtige villa’s - waar we onze ogen uit kijken - komen we uit bij Bosch en Duin. We wandelen langs natuurgebied ‘Ravenhorst’; een ouder bos dat hoofdzakelijk bestaat uit loofbomen en dat destijds was aangewezen als bouwterrein, maar waar uiteindelijk niet gebouwd is.

Huis ter Heide komt in zicht en via sportvelden, het viaduct A28 en een bedrijventerrein komen we na 25 km aan bij ons eindpunt in Zeist.

Deze bijzondere wandeltocht is zeker aan te raden en etappe drie: Zeist-Woudenberg, is toegevoegd aan ons wensenlijstje.