‘We hebben al zoveel klussen gedaan’

Van de ene op de andere dag zaten Karin Loenen en Debora Vlaanderen thuis toen de horeca tijdens de lockdown in maart 2020 op slot ging. Winkels waren toen nog open en de dames gingen naar de bouwmarkt om spullen te halen om het hele huis te schilderen. Want stilzitten, dat was geen optie.

door Adriënne Nijssen

Austerlitz - “Je kunt alleen maar in de horeca werken als je vanuit je hart werkt,” zegt Debora. “En vind dan maar eens iets dat ook je passie is.” Ze ging af en toe met haar man Dirk mee. Hij heeft een onderhoudsbedrijf en Debora hielp hem. “Ik merkte dat vooral alleenstaande vrouwen het leuk vonden dat er een vrouw meekwam. Dus opperde Dirk het idee om een klusbedrijf op te zetten.”

Maar Debora had geen zin dat in haar eentje te doen. Daarom vroeg ze haar collega Karin en buurvrouw om mee te doen.

“Ik zag dat wel zitten,” zegt Karin. “Ik verzon ook onze bedrijfsnaam, Buurvrouw & Buurvrouw, waarbij ik er van uit ga dat we het beter doen dan Buurman & Buurman,” lacht ze.

Het tweetal toog naar de Kamer van Koophandel, de geplande bedrijfsnaam was nog vrij en ze schreven zich in onder algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Daar kun je heel vele kanten mee op.

“We maakten een selfie bij de Kamer van Koophandel en plaatsten die op Facebook. En toen ging het balletje rollen. We werden opgepikt door de onder meer De Nieuwsbode, vorig jaar voor de zomer. Al snel volgde het AD en de Telegraaf. In het kader van wereldvrouwendag, afgelopen 8 maart, zaten we in een serie over vrouwen in mannenberoepen. Verder schoven we aan tafel bij radio M van RTV Utrecht en liep het programma ‘Eigen Huis en Tuin, lekker leven’ van RTL een dagje met ons mee.”

Debora en Karin hebben sinds de oprichting van hun bedrijf nog niet zonder werk gezeten. “Na de lockdown hebben we nog één bespreking gehad bij onze oude werkgever, maar we wilden niet terug. We hebben zoveel verschillende klussen gehad. Zoals bijvoorbeeld door heel Nederland 110 elektrische bureaus bezorgen en in elkaar zetten. Maar ook 28 schilderijtjes ophangen, een heel appartement behangen, een heel appartement schoonmaken en schilderen. We hebben mensen geassisteerd die via bewindvoering verhuisden, we hebben een oud kastje opgeknapt. Het is zo divers wat we doen. En als we iets niet kunnen dan huren wij mensen in. Dan zijn wij eigenlijk de hoofduitvoerder.”

Dankzij het idee van de man van Debora zijn de dames ineens zakenvrouwen geworden. “Ons leven is in een stroomversnelling gekomen. Het is echt een succes. Ook na corona gaan we door met ons bedrijf. Dankzij corona maakten wij een carrièreswitch. We hebben ontdekt dat het onze passie is. We worden hier blij van. We zijn nu eigen baas, dat geeft vrijheid. Het is eigenlijk gewoon een topbaan. We halen er veel voldoening uit. Het knalt soms wel eens tussen ons, maar we hebben voornamelijk heel veel lol samen.”