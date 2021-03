Ook op school ontwaakt de natuur

Charlotte Verhoeve is klaar voor de eerste lessen in de moestuin van KBS De Griffel.

Charlotte Verhoeve begeleidt onder de aansprekende naam ‘De Moestuin Juf’ kinderen en volwassen die hun eigen eten willen verbouwen. Bij de moestuinlessen op school staat vooral de ervaring centraal. Dit jaar gaat ze samen met een collega zes scholen helpen met hun eigen moestuin. KBS De Griffel in De Clomp is een van die scholen.

door Carol Dohmen

Zeist - Charlotte Verhoeve wordt enthousiast begroet door een leerling: “Hallo Moestuinjuf, kom je ons weer les geven?” Het is nog een beetje koud om buiten aan de slag te gaan, maar de voorbereidingen voor de moestuin in de mooie binnenplaats van de school zijn in volle gang. Het onkruid is gewied, de fruitboompjes en struiken gesnoeid. Het is bijna tijd om met de kinderen van groep 4 en 5 radijsjes en rucola te gaan verbouwen.

Verhoeve begon haar bedrijf na de moestuinactie van Albert Heijn. “Het was een leuke actie, maar mensen hadden geen idee wat ze ermee aan moesten. Het gevolg was bakken vol kleine plantjes, die óf helemaal niet werden uitgeplant óf op de verkeerde manier. Er werd niet veel groente geoogst. Ik zocht al een tijd naar een nieuwe uitdaging, na jaren als reïntegratie-coach te hebben gewerkt.” Ze had veel moestuinervaring, een opleiding om met kinderen te werken en ervaring als trainer: de Moestuin Juf was een ideale manier om dit te combineren.

Lesgeven over de moestuin is anders dan taal- of rekenles. “Het lesmateriaal is niet stabiel, zoals een boek of een schrift. Je kunt de plantjes niet in de kast leggen tot het volgende lesuur.” Verhoeve lacht: “De scholen willen het liefst voor elk kind eten produceren. Maar ze hebben meestal geen idee hoeveel een tuintje opbrengt. Aan het eind van het seizoen maken we soep van eigen oogst. Met een beetje geluk gaan daar twee ingrediënten uit de moestuin in. De rest komt uit de winkel.”

Ervaring is het belangrijkste

Verhoeve laat kinderen zien hoe ons eten groeit. “Kinderen zijn overal voor in, zeker van de leeftijd uit groep 4 en 5. Hun motoriek is genoeg ontwikkeld om kleine plantjes te kunnen verpotten. Ik leer ze ook veilig werken, een hark is geen wapen, ook niet voor de grap.” Veel kinderen hebben weinig idee van de natuur. De les over plantenfamilies slaat altijd aan, het idee dat een paprika en een aardappel familie van elkaar zijn is een eye-opener. “En het allerleukste vinden ze het feit dat planten eigenlijk poep van regenwormen eten.”

Tijdens de lessen staat zelf doen centraal. Een pissebed zoeken en leren dat het diertje al bestond in de dino-tijd. Alleen was het toen reusachtig groot. Het valt Verhoeve op dat kinderen best veel weten over gezond eten. “Ze weten dat suiker en vet niet zo goed zijn. Maar dat een aardappel de basis is voor een product als frites is dan weer helemaal onbekend.”

Het is dit jaar anders door corona. “Lastig als de school dicht moet. In de grote vakantie is dat ook zo, dat is een ingewikkelde periode voor de tuin. Maar als het warmer wordt en de zon schijnt, gaat het kriebelen.” www.demoestuinjuf.nl