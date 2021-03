Genieten van kunst in de lente

“Wat zou het mooi zijn als we weer kunst kunnen gaan zien, muziek, theater, maar met name dat de musea weer open kunnen gaan. Gelukkig kunnen er in de tussentijd echt wel een heleboel andere dingen op dat gebied,” zegt Anke Weeda, verbonden aan Platform Beeldende Kunst Zeist. Zelf volgde ze bijvoorbeeld bij Bibliotheek Idea een lezing van Arthur Japin over zijn nieuwste boek.

door Adriënne Nijssen

Zeist - “We hebben meer tijd, dus lezen thuis is ook een heel goede manier van kunst beleven. Ergens meer van te weten komen door achtergronden te lezen. En ook wat muziek betreft kun je zeker aan je trekken komen. Het Beauforthuis biedt online de mogelijkheid om voorstellingen bij te wonen. Soms moet je een kaartje kopen, soms is dat zelfs niet nodig.”

Anke ging ook online naar het theater. Om precies te zijn het Internationaal Theater Amsterdam (ITA). “Daar zag ik Oedipus. En samen met andere mensen, waarvan je de meeste niet kent, logde ik in bij Theatergroep Demasqué en lazen spelers Antigone voor. Het leuke is dat je dat met elkaar beleeft. Ongemerkt ga je toch het stuk in,” vertelt Anke.

En natuurlijk missen we ook de bioscoop, maar we kunnen wel Netflix en andere aanbieders kijken. “Spreek eens samen met een vriend, vriendin of familielid af om op hetzelfde moment een film of documentaire te bekijken en daar dan achteraf telefonisch over praten. Dat werkt heel verbindend.”

En dan is er natuurlijk de beeldende kunst. Ook hier ziet Anke volop mogelijkheden. “Ga om te beginnen eens bewuster kijken naar de kunst in je eigen huis. Lees er eventueel nog eens iets over. Of ga zelf iets maken. Kunstenhuis Zeist geeft online les. Ik schilder en teken op zaterdagmorgen op die manier. Ik krijg instructies als het nodig is, als ik vastloop bijvoorbeeld. Door die lessen ben ik nu zelfs als amateur op kunstgebied ook veel actiever thuis.”

En dan is er natuurlijk de kunst in de openbare ruimte. “We willen allemaal af en toe een frisse neus halen. Dus ga lekker naar buiten en combineer dat met kunst. Kijk om je heen. Wat staat er allemaal niet in je eigen stad. Daar liep je voorheen misschien achteloos voorbij. Kijk naar het kunstwerk, kijk of het past in de omgeving, bepaal of je het mooi vindt of niet, merk wat het met je doet. Zo vind ik het beeld ‘Rond nr. 124’ van Armando heel mooi. Het is een hoopvol symbool, het verwijst naar het voortgaan van de tijd, de cirkel van het leven en het maken van een nieuw begin. Het kunstwerk staat langs de slotgracht.”

De gemeente Zeist heeft een ‘Beeldenroute’: op de website www.geheugenvanzeist.nl.

Daarover is Anke heel enthousiast. “Onder het kopje ‘Doen’ kun je bij fiets- en wandelroutes een folder van die beeldenroute downloaden. Daarop staat niet alleen de route aangegeven, er wordt ook over alle beelden iets verteld. Soms ook over de kunstenaar. Gewoon doen. Normaal gun je je er de tijd niet voor, maar nu sta je er wellicht iets meer voor open.”