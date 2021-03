Grote schoonmaak: groene zeep en soda

Stadsdichter Diet Groothuis schrijft over schoonmaken en over het leven van dassen.

Diet Groothuis is stadsdichter in Zeist en schrijver van onder andere columns en Het grote poetsboek. Ze werkt, net als veel andere Nederlanders, momenteel veel thuis. Ze ergert zich aan viezigheid in huis en is al begonnen met de grote voorjaarsschoonmaak. Ze doet iedere week één grote klus. Daarnaast geeft ze poëzie-workshops voor kinderen.

door Ellis Plokker

Zeist - Diet Groothuis heeft zelf een hekel aan poetsen, maar wil wel een schoon huis. Dus maakt ze de schoonmaak leuk voor zichzelf. Ze vertelt hoe ze dat doet: “Door de week heen slibt je huis toch dicht, als je zoveel thuis bent. Overal ligt wel iets en het wordt ook snel vies. Ik doe de schoonmaak meestal op een vaste dag in de week en ben al begonnen met de grote voorjaarsschoonmaak. Iedere week doe ik een klus naast de gewone schoonmaak. Als eerste heb ik de keukenkastjes gedaan, daarna heb ik de laden opgeruimd en schoongemaakt.” Na afloop geniet Groothuis intens van het resultaat van haar werk.

Groothuis heeft dan een heel tevreden gevoel. Ze raadt iedereen aan om na het schoonmaakwerk terug te kijken en te genieten van de behaalde overwinningen. “Rond de potjes met kruiden was het heel vies. Ik heb alles wat over de datum was weggedaan. Alle levensmiddelen zijn nu netjes gesorteerd, wat het eerste op moet, staat vooraan. Als ik dat zie, dan ben ik blij.” Groothuis schreef haar schoonmaaktips op en publiceerde ze samen met columns in Het Grote Poetsboek en in een poetsboek voor studenten.

Een fris ademend huis

In haar jeugd deed Groothuis de grote voorjaarsschoonmaak met haar familie, in twee of drie dagen. Daarbij ging het hele huis op de schop. “Alle meubels gingen naar buiten, de gordijnen en matrassen legden we in de zon, mijn vader witte dan de muren van een of meer kamers en wij kinderen hielpen ook mee. Het was echt een grote operatie. Daarna ademde het hele huis heel fris. Mede daardoor heb ik een fijn gevoel aan schoonmaken overgehouden.”

Groene zeep, azijn en soda

“Met de middelen azijn, groene zeep en soda kom je een heel eind met de grote voorjaarsschoonmaak. Al die felgekleurde flessen en spuitbussen heb je niet nodig,” aldus Groothuis. Ze vertelt dat ze het aangekoekte vuil in haar oven heeft ingesmeerd met dikke klodders groene zeep (maar niet bij de verwarmingselementen). “Daarna zet ik ’s nachts een raam op een kiertje en zet ik een bakje ammoniak in de oven. Dat werkt fantastisch, ik kon het vuil de volgende dag met enige moeite wegboenen.”

Stadsdichter

Groothuis is sinds twee jaar stadsdichter in Zeist, samen met Mary Heylema. Ze schrijft, naast gedichten over alles wat ze om zich heen ziet, gedichten voor uitvaarten van mensen die geen familie of vrienden meer hebben, de zogenaamde eenzame uitvaarten. Bij de uitvaart draagt ze het gedicht voor. Daarnaast geeft Groothuis poëzie-workshops voor kinderen op basisscholen. “Dat is heel leuk om te doen. Ik maak er een soort voorstelling van.” Voor kinderen schreef Groothuis een boek over dassen. “Ik zit zelf als vrijwilliger bij dassenwerkgroep Utrecht en het Gooi, samen met een vriendin beheer ik drie burchten. We kijken of alles goed gaat. Binnenkort komen de pasgeboren jongen naar buiten.” In haar boek vertelt ze over het leven van dassen. “Dassen zijn ontzettend leuke beesten. Ik moet enorm om ze lachen.” Haar nieuwe boek komt begin mei uit.

www.dietgroothuis.nl