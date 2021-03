Lekker buiten tricks oefenen

Sil en Loek oefenen hun tricks op de skatepark Blikkenburg aan het Filosofenlaantje.

Zeist - Sil (13) was al voor de coronapandemie begonnen met skateboarden, Loek (12) is nog niet zo lang bezig. Skateboarden en skeeleren zijn enorm populair geworden sinds zo’n beetje alle sportfaciliteiten gesloten zijn door de pandemie, want het zijn sporten die je gewoon buiten kunt doen. Winkels die skateboards en inline-skates verkopen, hebben moeite om aan de vraag te voldoen. Bij skateboarden gaat het vooral om het oefenen van evenwicht, met skeeleren train je vooral conditie en beenspieren. (Tekst en foto: Ellis Plokker)