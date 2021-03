Mooie fotolocaties samen in een boek

In het tweede weekend van april komt het boek ‘De mooiste fotolocaties van West-Nederland’ uit. Amateurfotografe Jody Zweserijn werkte met veel plezier mee aan het boek. “Ik fotografeer veel in mijn eigen omgeving, hiervoor ben ik wekelijks op pad. Hoewel het Utrechtse nogal dichtbevolkt en dicht bebouwd is, zijn hier hele mooie natuurbeelden te schieten. Als je er maar voor open staat en goed kijkt”, geeft ze aan.

door Roberto Cancian

Utrecht - Op de fiets is de 53-jarige Jody Zweserijn naar het Máximapark gekomen. De camera heeft ze uiteraard mee. “Ik fotografeer al van jongs af aan. Met het geld dat ik destijds verdiende met mijn krantenwijk, kocht ik mijn eerste spiegelreflexcamera”, geeft de uit De Meern afkomstige Jody aan.

Ze maakte al de nodige fotografie reizen. “Twaalf jaar terug ben ik naar Canada gegaan en daarna door naar Alaska. Ook Lapland en het Noorderlicht was prachtig, net als naar de gorilla’s in Oeganda.” Ze noemt het met groot enthousiasme op alsof het plekken betreft die om de hoek zijn. “Ik houd van de vennen en de zee, de Waddeneilanden zijn ook schitterend net als het Leersumse Veld”, geeft ze al wandelend door het park aan. In het boek ‘De mooiste fotolocaties van West-Nederland’ worden allerlei locaties beschreven in de provincie Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland. “Het bevat circa 180 uitgebreid beschreven gebieden, in de provincie Utrecht worden 56 mooie fotolocaties beschreven. Aan deze uitgave zijn al vier versies voorafgegaan: De mooiste fotolocaties van Zuid-Nederland, Oost-Nederland en Noord-Nederland”, legt de fotografe uit. “Vooral op mijn beschrijving van het Máximapark en Haarrijnse Plas ben ik trots omdat het Máximapark best wel aangeharkt is en het in eerste instantie misschien niet elke natuurfotograaf zal aanspreken.” Haar mooiste plaatjes schiet ze vroeg in de ochtend. “Met zonsopgang kan je veel mooie foto’s maken, zeker ook wanneer daar nog wat mist bij is. Spelen met het licht, dat zorgt voor een explosie waarbij je niet weet wat je ziet.”

In juni geeft Jody Zweserijn een expositie in Steede de Hoge Woerd van Natuurlijk Utrecht. “Rode draad in deze expositie is natuurfotografie in en rond Utrecht Stad”, geeft ze aan. “Sinds 2013 ben ik steeds actiever en gerichter gaan fotograferen. Mijn foto’s hebben vaak een realistische inslag en ik probeer een opvallende sfeer te creëren door het licht, een onverwachte compositie en door de manier van bewerken. Ik houd van magisch - en surrealisme. Het mag best een beetje duister en obscuur zijn.”