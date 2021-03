Dohmen draaft door: De boom in

Afgelopen weekend ging de klok een uur vooruit. Over de voor- en nadelen voor de economie en de volksgezondheid doen net zoveel theorieën de ronde als over het effect van de coronamaatregelen. Het grote verschil is dat er maar twee keer per jaar gedoe over is. Mij doe je er geen plezier mee, maar dit keer sloeg ik met liefde een uur over. Wat mij betreft hadden we de klok honderd uur vooruitgezet, of duizend! Doordraaien dit jaar, voordat we zelf massaal doordraaien. Wat voelde de staart van maart miserabel.

Ik wilde een opbeurend stukje schrijven over de brandweer van Zeist. Stoere mannen die vorige week een overmoedig katje uit een hoge boom in Austerlitz visten. Onvervaard schoven ze hun telescoopladder uit op een onverhard pad tussen bramen en prikkeldraad, wiebelend in het mulle zand, omringd door een bemoedigend toekijkend publiek. Kattenbrokjes rammelden in een blikken bakje, een hondendrol vond zijn weg in het profiel van een brandweermannenlaars, de poes keek roerloos toe. Collega’s hielden de ladder stevig vast, de kattenspecialist redde zijn zestiende kat uit een boom. Een verhaal over moed, dierenliefde en samenwerking. Hoe mooi was dat geweest.

Maar ja, we hadden verkiezingen. De opkomst was alleraardigst, de uitkomst vond ik minder opbeurend. Twee lijsttrekkers waren van eigen bodem: Wopke en Sigrid. Onze Wopke werd met een gouden lepel in de mond geboren, groeide op in het Lyceumkwartier, ‘geen lijsttrekker die als kind en tiener zo mooi woonde als Wopke’. Onze Sigrid moest het doen met een galerijflat in Kerckebosch, met een wat minder makkelijk verloop van haar jeugd. Maar Wopke verloor, Sigrid won, en de formatie begon.

Wat niemand kon vermoeden, was dat onze dorpsgenoten verstrikt zouden raken in een heel onsmakelijk formatieproces. Waar een verkenner een steek liet vallen door met súpergeheime en daarom niet digitale, maar uitgeprinte A4’tjes over het Binnenhof naar huis te spoeden vanwege een positieve coronatest.

Het ergst was de tekst op die súpergeheime en daarom uitgeprinte A4’tjes: ‘Positie Omtzigt, functie elders’. Dat is geen gevallen steek, maar een doodsteek. Functie elders is het ultieme kruisje achter je naam wanneer de organisatie waartoe je behoort, vindt dat je meer last dan lust oplevert. Wiens tekst het was zullen we vermoedelijk nooit zeker weten, maar dát het er stond zorgde niet alleen bij mij voor uitslaande vlammen.

Pieter is weliswaar niet van Zeister bodem, maar hij is wel de koene brandweerman van de Tweede Kamer. Hij trotseert stekels, mul zand en de nodige shit, vertrouwt op collega’s en steekt zijn nek uit voor mensen in het nauw. En nu dit. Het ontbreekt er nog aan dat Rutte ons probeert wijs te maken dat het over Dirk-Jan, de tweelingbroer van Pieter, ging. Tot nu toe was ik ervan overtuigd dat Den Haag naar eer en geweten zijn best doet om tot constructieve samenwerking te komen. Nu weet ik het niet meer. Ik heb de neiging hoog in een boom te kruipen, in afwachting van de brandweer.

Carol Dohmen