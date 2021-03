Zangtheater met veel improvisatie

Annet van de Hesseweg geeft jeugd-zangtheaterlessen bij de muziekschool van het KunstenHuis De Bilt-Zeist. Die lessen geeft ze sinds half december online. Ze geeft daarnaast muziekles op basisscholen en saxofoonles. Dat laatste doet ze in de muziekschool in De Bilt, maar nu gaat dat via Skype. Ze mist het directe contact met de kinderen.

door Ellis Plokker

Zeist - Annet van de Hesseweg geeft jeugd-zangtheaterlessen en is coördinator van de lessen ‘Starten met muziek’ bij de muziekschool van het KunstenHuis. Bij het jeugd-zangtheater ligt de nadruk op zingen en stemgebruik, vertelt ze: “We doen veel met theater, dus bijvoorbeeld uitbeeldspelletjes waarbij je geen woorden gebruikt, of juist een scène met tekst uitspreken met verschillende emoties. Eerst vrolijk en dan de volgende keer boos.” Of de kinderen doen een rol-interview, waarbij ze zelf een personage bedenken en elkaar daarna een minuut daarover vragen stellen.

Annet doet veel improvisatie-oefeningen, zodat de kinderen zich zekerder gaan voelen op het podium. “De kinderen komen vaak heel onzeker binnen, zeker de jongste groepen. Ze zeggen dat ze het heel fijn vinden dat ze hier zichzelf mogen zijn.” Normaal geeft ze les in de theaterzaal van de muziekschool, maar sinds december geeft Annet de lessen online. “Ik mis het directe contact met de kinderen. De kinderen maken nu wel leuke foto’s en filmpjes van de liedjes die we doen. Zo houd ik tussen de lessen contact met ze. Ik haal inspiratie uit de reacties van de kinderen en hoop dat ik de lessen snel weer ‘live’ kan geven.”

Daarnaast geeft Annet sinds 2008 muziekles op basisscholen in Zeist. Ze neemt dan een grote tas met muziekinstrumenten mee. Daar zitten trommels, tamboerijnen, klankstaven en boomwackers in. Dat zijn gekleurde plastic buizen, waarbij iedere toon een eigen kleur heeft. De C bijvoorbeeld is altijd rood. “Je houdt ze vast in je ene hand en slaat ermee op je andere hand. Als je kinderen de gelegenheid geeft om te experimenteren met instrumenten als een klokkenspel in een klas van 33 kinderen, is het eerst vijf minuten een enorme herrie. Daarom geef ik het liedje eerst op papier, dan oefenen ze daarmee. Daarna klinkt het in het echt gelijk beter.”

Annet geeft ook saxofoonles op de locatie van de muziekschool in De Bilt. Ze heeft klassiek saxofoon gestudeerd aan het conservatorium. Tijdens haar opleiding volgde ze vakken in muziekeducatie. ‘Ik heb veel lessen gevolgd bij schoolmuziek en tijdens mijn studie al veel met kinderen gewerkt.” Zelf speelt Annet iedere zomer in het Dutch Symphonic Wind Orchestra, een groot Nederlands harmonieorkest met tachtig muzikanten. “We spelen dan in Noord-Frankrijk in zalen en buiten allerlei muziek, van klassiek tot pop. Ik hoop dat het dit jaar door kan gaan.”