Vrijwilliger van het jaar 2020 Carla Meeng legde op 1 april samen met met wethouder Marcel Fluitman ‘haar’ tegel in de Zeister Vrijwilligers Walk of Fame. Het is de derde tegel op rij in de Walk of Fame, de verbindingsweg tussen de Slotlaan en het Wilhelminapark.

Zeist - Carla Meeng is al bijna twintig jaar actief bij het Hospice Heuvelrug. De groepsprijs in de categorie Cultuur was voor het Koninklijk Harmoniegezelschap O.B.K. Zeist, in de categorie ‘Maatschappelijk’ de Weggeefwinkel en in de categorie ‘Zorg & Welzijn’ voor de Voedselbank. (Foto: Mel Boas)