Wilhelm van Albanië bezocht raadhuis

In de serie Hoog Bezoek aan Zeist dit keer aandacht voor het bezoek van de Duitse Prins Wilhelm zu Wied aan het gemeentehuis van Zeist op 13 juni 1931. De Zeister Royaltykenner en Frankrijkspecialist Anne Louis Cammenga vertelt erover.

door Maarten Bos

Zeist - Anne Louis: “Prins Wilhelm zu Wied (1876-1945) was in 1914 koning van Albanië geweest. Op 13 juni 1931 bezocht de Prins de Ridderdag van de Commanderij Nederland van de Johanniter Orde in de raadszaal van het raadhuis aan de Donkerelaan. Hij vergezelt Prins Hendrik, de man van Koningin Wilhelmina. Vooraf wordt de lunch gebruikt in het tegenover gelegen hotel Figi, eveneens aan de Donkerelaan gelegen. Hotel Figi is een verfijnde, luxueuze ambiance, waar de groten der aarde graag vertoeven.

Daarna volgt een ontvangst in Pasadena, de buitenplaats van de Zeisterse burgemeester Mr. J.E. Baron van Tuyll van Serooskerken aan de Verlengde Slotlaan.”

“De Duitse prins zu Wied is nauw verwant aan het Nederlandse en Roemeense vorstenhuis. Zijn tante van vaderskant Elisabeth is Koningin van Roemenië. Zijn moeder, Prinses Marie der Nederlanden (1841-1910) is de nicht van Koning Willem II van Nederland en wordt - doordat zij diverse generaties Oranjes meemaakt - uiteindelijk tevens de peetmoeder van Kroonprinses Juliana. Zijn beide ouders bezitten in Scheveningen het Paviljoen van Wied als hun pied-à-terre in Den Haag.

Wanneer alle drie de zoons van Koning Willem III sterven en geen nakomelingen nalaten, wordt zijn Duitse adellijke familie ineens een belangrijke kandidaat voor de Nederlandse troon in het geval dat de dan nog jonge Koningin Wilhelmina kinderloos blijft. Doordat Koningin Wilhelmina in 1909 met Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin en het Nederlandse koningspaar in 1909 hun dochter Juliana krijgen, vervallen echter de kansen voor de familie zu Wied om de Nederlandse troon te bestijgen volledig.’’

“Wilhelm werd in februari 1914 soeverein vorst van Albanië, maar hij moest in september 1914 alweer het land verlaten. Hij had een onmogelijke opdracht. Hij had maar een zeer geringe militaire ondersteuning. Albanië verviel tot anarchie, waarbij lokale machthebbers elkaar bestreden. Toen de militaire adviseurs in 1914 hun ontslag indienden, ging Wilhelm terug naar zijn vaderland Duitsland.”

Anne Louis besluit: “Prins Wilhelm keerde nooit meer terug naar Albanië. Wilhelm vocht na 1914 namelijk als Duits onderdaan van Keizer Wilhelm II in de Eerste Wereldoorlog aan het Duitse oorlogsfront. Na afloop van die oorlog was hij voor een land als Frankrijk, dat tegen Duitsland had gevochten, als oud Duits militair absoluut een ongewenste kandidaat om terug te keren als vorst op de Albanese troon. Wilhelm vertrok in 1925 van Duitsland naar Roemenië, waar op 18 april 1945 overleed. Toch is het historisch oordeel over Wilhelm als Koning van Albanië beslist niet negatief.’’