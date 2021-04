Kinderen maken kennis met sporten

Het buurtsportteam Zeist organiseert sinds 2017 de Koningsspelen op de atletiekbaan in Zeist. Jammer genoeg konden de Koningsspelen vorig jaar niet doorgaan. Dit jaar gaan ze wel door, maar ze worden op de schoolpleinen gehouden. Ook de schoolsporttoernooien gaan door, maar anders dan anders.

door Ellis Plokker

Zeist - Robin Eerkens is buurtsportcoach. Samen met andere leden van het Buurtsportcoachteam organiseert hij activiteiten als de schoolsporttoernooien, Koningsspelen en het ommetje in de wijk. Dit jaar is het voor hem en zijn collega’s een uitdaging om alle evenementen op een andere manier te doen. “Normaal gesproken organiseren we de Koningsspelen op de atletiekbaan, met wel 1500 kinderen. Dan is het een heel groot sportfestijn,” vertelt Eerkens.

Dit jaar vinden de Koningsspelen plaats op de schoolpleinen. De kinderen doen spelletjes met hun eigen klas. De buurtsportcoaches helpen de scholen met de voorbereiding en de uitvoering, en het maken van een goed draaiboek. Eerkens: “Scholen willen het graag zo veilig mogelijk organiseren en zijn heel bewust bezig met ervoor te zorgen dat groepen kinderen elkaar niet aansteken met het virus. Op sommige scholen helpen daarom kinderen uit groep 7 en 8 jongere kinderen als begeleider bij de spelletjes. Als er weer een uitbraak zou komen, zou de pandemie voor iedereen weer langer duren.”

Alle schoolsporttoernooien zijn dit jaar ook afgelast. Eerkens: “Normaal organiseren we een heel seizoen lang toernooien, bijvoorbeeld voetbal, korfbal, waterpolo, judo en tafeltennis. Dat doen we in samenwerking met de lokale sportclubs. Dit jaar organiseren we dit op het schoolplein: de Schoolsport Challenge. Klassen kunnen meedoen aan de zes onderdelen en daarop punten halen. Wij kijken dan welke school de sportiefste is.” Zo kunnen de kinderen kennismaken met sporten en ze komen in beweging.

“Ons doel is meer kinderen lid te laten worden van een sportvereniging, zodat ze blijven bewegen,” zegt Eerkens. Half april komt het Sjors Sportief boekje uit, waarin meer dan vijftig verenigingen staan, die sport of culturele activiteiten voor kinderen aanbieden. De boekjes worden uitgedeeld aan alle kinderen op de basisscholen in Zeist. Afgelopen jaar hebben meer dan 2000 kinderen zich ingeschreven via dat boekje. Kinderen spelen minder buiten dan vroeger, ze zijn vaker binnen te vinden. Daardoor kennen ze weinig spelletjes die ze buiten kunnen doen. De buurtsportcoaches sporten ook wekelijks in verschillende wijken met kinderen buiten. Frisbee, voetbal, levend Stratego en spelletjes waarmee ze zelf door kunnen gaan. Eerkens vindt de afwisseling het leukst aan zijn werk: “Het ene moment sta ik buiten te spelen met kinderen, het andere moment organiseer ik een sporttoernooi of maak ik een promotiefilmpje.”