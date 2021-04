Zonnestroomactie

Op het dak van boer Aart aan de Vinkenbuurt in Zeist worden in de loop van het jaar tweehonderd zonnepanelen geplaatst.

Zeist - De opbrengst ervan komt ten goede aan de deelnemers. Bewoners uit de postcodes 3701, 3702, 3703, 3704, 3705 en 3707 kunnen zich inschrijven om deel te nemen aan het eerste zonnestroomproject in de gemeente Zeist. Voordat Zeistenaren kunnen deelnemen dit project moeten ze wel eerst lid worden of al zijn van de Duurzame Energie Coöperatie Zeist. Lidmaatschap kost 10 euro per jaar. Bewoners die willen investeren in lokaal opgewekte energie kunnen inschrijven via website www.decz.nl. (Foto: Mel Boas)