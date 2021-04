Blij met baan bij de Wereldwinkel

Sinds tweeëneenhalf jaar werkt Ans Bandsma als vrijwilliger bij de Wereldwinkel in Zeist. “Ik hielp 25 jaar geleden met het opzetten van een Wereldwinkel in Gorredijk in Friesland. Drie jaar geleden ben ik naar Zeist verhuisd. En gelukkig vroegen ze hier ook vrijwilligers bij de Wereldwinkel. Dus heb ik vrijwel meteen gesolliciteerd.”

door Adriënne Nijssen

Zeist - Ans is dus al langere tijd bekend met de wereldwinkel. “De Wereldwinkel is een progressief geïnspireerde commerciële en ideële instelling, die zich inzet voor de handel in producten uit ontwikkelingslanden. De producten worden zonder tussenhandelaars voor ‘eerlijke prijzen’ ingekocht. Dit is de enige manier van ontwikkelingssamenwerking die op grond van volstrekte gelijkwaardigheid plaatsvindt. Dat vind ik een prettige gedachte. En een deel van het voedsel wat in winkel verkocht wordt, heeft het Max Havelaar keurmerk.”

Vrijwilligerswerk was voor Ans de enige manier om onder de mensen te komen. “Ik heb nooit betaald kunnen werken omdat ik een zwaar gehandicapte zoon had die veel zorg nodig had, maar vrijwilligerswerk was gelukkig wel mogelijk. Een van de redenen om ook in Zeist bij de Wereldwinkel te gaan werken was vooral om wat meer mensen hier in de buurt te leren kennen.’’

Ans werkt een middag per week in de winkel. “Daarnaast ben ik bestuurslid, ik doe de pr. En ik val af en toe in voor zieken. Thuis ben ik nu meer bezig achter de computer bezig voor het bestuurswerk. Ik moet bijvoorbeeld leren video-vergaderen.”

Naast haar werk in de Wereldwinkel is Ans nog op zoek naar ander vrijwilligerswerk. “Maar wat voor vrijwilligerswerk, dat weet ik nog niet. Ik heb nog niets anders gevonden dat bij me past. Ik heb 35 jaar voor mijn zoon gezorgd, ik wil dus niets met zorg te maken te hebben. In Gorredijk zat ik bij een Werkgroep Toegankelijkheid Gehandicapten, we inventariseerden vanuit onze achtergrond en deskundigheid de knelpunten in de openbare ruimte in de stad die de toegankelijkheid voor mensen met een beperking bemoeilijken. En later gingen we kijken of het opgelost was. Zoiets zou ik in Zeist ook wel willen doen.”

Voorlopig is Ans blij met het werk bij de Wereldwinkel. “Ik hou van het omgaan met mensen. En juist in de Wereldwinkel komen leuke mensen, ze hebben vaak een verhaal. Ze zijn regelmatig in een van de landen geweest waarvan wij artikelen verkopen. En daar vertellen ze dan over. Zelf vind ik producten die gemaakt zijn van gerecycled materiaal het allerleukst. Zoals dieren, fietsjes en autootjes die van blikjes gemaakt worden. Fantastisch.”

Veel vrijwilligersorganisaties moeten sluiten omdat ze geen vrijwilligers meer kunnen krijgen. Dat betreurt Ans. “De Wereldwinkel in Gorredijk bestaat helaas niet meer. Maar bij de Wereldwinkel kun je niet met salarissen werken. Dat zou geen nut hebben, dan zouden de producenten geen eerlijk salaris krijgen. Je moet ook eens wat doen voor een ander zonder betaald te krijgen.”