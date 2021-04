Als dansen je passie is, dan vraagt het een extra dosis creativiteit om dit tijdens de huidige coronamaatregelingen gedisciplineerd te blijven doen. De buitenlocaties vormen momenteel het podium voor de danslessen van Dansschool EDC van het KunstenHuis in Zeist en met heel slecht weer worden de lessen via Zoom gegeven.

Zeist - De dansstudio’s liggen er momenteel eenzaam en verlaten bij, maar buiten wordt er weer volop en met plezier gedanst. Daar waar mogelijk werden er tenten geplaatst om ook met regen door te kunnen dansen. En hoewel het slechte weer de dansschool voor extra uitdagingen stelde door de tenten bijna weg te blazen of te voorzien van een witte sneeuwdeken, was dit gelukkig van korte duur. Bij heel slecht weer worden leerlingen snel geïnformeerd en vinden de lessen via Zoom plaats. Maar zodra het kan, zijn de lessen buiten. Niets gaat boven ‘samen de dag van je af dansen’, tijdens een van de lessen van docent Lonneke Swinkels bijvoorbeeld.

Op een dinsdagmiddag lopen de jonge leerlingen van dansdocente Lonneke vrolijk de binnenplaats van De Egeling op, waar de dansles bijna gaat beginnen. “Het vergt de nodige creativiteit om een Klassieke Balletles buiten te geven. Klassiek Ballet is eigenlijk echt een binnenles en zeer gedetailleerd”, vertelt Lonneke enthousiast. “Toch probeer ik met de juiste aandacht voor danstechniek en met passie, humor en heel veel dansplezier het beste uit de leerlingen te halen. Ook als ze zo jong zijn als deze groep.”

Nadat Lonneke in 2001 afstudeerde als docent aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam is ze jaren actief geweest als showdanseres bij onder meer De Efteling in samenwerking met Hans Klok en Christian Farla, Dinner Shows, De Lama’s en nog veel meer. Deze ervaring en haar doorzettingsvermogen komen tijdens haar lessen in deze tijd goed van pas. Haar ervaringen bundelt ze in haar lessen Klassiek Ballet, die ze met kunde en bevlogenheid aan meerdere groepen geeft van diverse leeftijden en ook toepast in haar les High Heels Show.

Vrijblijvende proefles

Lonnke heeft haar lessen locatiebestendig gemaakt en kleedt zich, net als haar leerlingen, op het weer om samen te kunnen blijven dansen. “Buiten ga ik meer op zoek naar de grotere bewegingen en dansen we op iets meer ritme om warm te blijven,” vertelt zij, zoals ook te zien is in de les. Heb je na het lezen van dit artikel ook zin gekregen om mee te dansen? Meld je dan aan voor een vrijblijvende proefles via kunstenhuis.nl/proefles.