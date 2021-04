Kluswoningen in de Thomaskerk?

De Thomaskerk in de wijk Hoge Dennen is verkocht aan zelfbouwontwikkelaar Steenvlinder. Dit bedrijf onderzoekt samen met belangstellenden of de kerk kan worden omgebouwd tot kluswoningen. De eerste informatiebijeenkomst vond twee weken geleden plaats.

door Ellis Plokker

Zeist - De Thomaskerk aan de Oranje Nassaulaan is inmiddels eigendom van Steenvlinder. Marnix Norder is mede-oprichter van dit bedrijf en heeft veel ervaring met het ombouwen van leegstaande panden tot kluswoningen. Norder wil met een minimale ‘footprint’ de kerk behouden en zelfbouwwoningen mogelijk maken. Hij vertelt: “Deze kerk heeft een rol gehad in de samenleving. Mensen zijn hier gedoopt of getrouwd, er is gerouwd bij begrafenissen. Dat is belangrijk. Daarom kiezen wij voor behoud van bestaande gebouwen.” De kerk is een gemeentelijk monument en de technische staat van het gebouw is goed, volgens Norder.

Een kluswoning is een woning waarbij de koper zelf de regie heeft, over hoe hij of zij de woning afbouwt. Norder vertelt dat sommige mensen met twee rechterhanden dat zelf doen, anderen laten een deel of de hele bouw doen door een aannemer. Norder: “De een koopt kranen bij een bouwmarkt, de ander bestelt kranen van een duur merk. Het voordeel is, dat iedereen zijn of haar eigen woning kan realiseren. En de een is in drie maanden klaar, een ander doet er een jaar over.” Een ding is zeker: het gebouw moet voldoen aan de eisen het bouwbesluit.

Voorbereidende fase

Buurtbewoners en belangstellenden mogen meedenken over hoe het gebouw in de toekomst gebruikt gaat worden. Twee weken geleden was de eerste informatieavond, waarvoor zo’n 350 mensen zich hadden ingeschreven. Daarbij waren ook veel buurtbewoners. Steenvlinder vroeg hen of zij het gebouw wilden behouden of slopen. Zo’n 85 procent van de belangstellenden gaf aan dat ze vonden dat het gebouw behouden moet blijven en getransformeerd moet worden tot woningen.

De precieze indeling van de woningen in het gebouw is nog niet bekend. Het is mogelijk dat er meer kleinere woningen komen, maar grotere woningen zijn ook nog mogelijk. Het is de bedoeling dat het een er een mix van jongere mensen en ouderen komt wonen. Wellicht komen er een aantal seniorenwoningen. Norder: “We willen er ook voor zorgen dat er een gemeenschappelijke tuin komt, de privéruimte buiten is relatief beperkt. Maar we willen niet teveel van tevoren opleggen aan de toekomstige bewoners.”

Parkeren en groen

Steenvlinder begeleidt de toekomstige bewoners bij de bouw. Norder vertelt dat zijn bedrijf ervoor zorgt dat aan eind ieder een eigen woning heeft, maar dat het geheel uiteindelijk toch een eenheid is. “Wij zorgen ervoor dat er een voordeur is, een goed dak en een fundering, en dat de energievoorziening werkt. Daarvoor is nog wel overleg nodig met de gemeente.”

Norder en de medewerkers van Steenvlinder organiseren momenteel een klankbordgroep. Met een kleine groep buurtbewoners en belangstellenden wil het bedrijf de komende maanden belangrijke thema’s zoals groen en parkeren bespreken. Via een nieuwsbrief geeft het bedrijf informatie over de stand van zaken van de klankbordgroep. Er is nog geen nieuwe datum gepland voor een tweede informatiebijeenkomst, maar ook die wordt aangekondigd via de nieuwsbrief.

steenvlinder.nl/thomaskerk