‘Mijn atelier is een bron van inspiratie’

Reint Derksen wist al heel jong dat hij wilde gaan schilderijen. Hij heeft zelfs nog een kleuterschoolschilderijtje van zichzelf. Dat bewaart hij bij zijn geliefde spullen. “Maar ook biologie, natuur en dierengeneeskunde trokken mij heel erg. De natuur is nog steeds mijn uitgangspunt in de kunst. In mijn werk leg ik een verbinding tussen vorm, kleur en emotie.”

door Adriënne Nijssen

Zeist - Reint studeerde autonome vormgeving aan de HKU Beeldende Kunst. Hij woonde in kraakpanden, hielp mensen actief met dienstweigeren. “Ik was van de tegengeneratie, maar ik ben na de kunstacademie wel meteen erbij gaan werken. Ik heb me bijgeschoold als maatschappelijk werker. Ik werk nu 24 uur per week. Ik vraag altijd om late diensten en begin om 13.00 uur. Zo kan ik werk en kunst gescheiden houden. Ik ben een doener. Ik moet elke dag wat maken. En ik ben echt een techniekfreak. Ik houd van ambachtelijke dingen en maak momenteel schilderijen en bronzen beelden. Ik giet zelf brons met Paul Medema. Ik heb een workshop gevolgd van vier dagen. Na een aantal keer oefenen lukte dat aardig.”

Reint doet heel lang over zijn schilderijen. “Een keer zelfs anderhalf jaar. Maar maanden voor één schilderij is vrijwel normaal. Wel werk ik altijd aan vier tot zes schilderijen tegelijk. Mijn procedé gebruikt veel vloeistoffen, dat heeft tijd nodig om te drogen. Daarom is het fijn tussendoor aan een wassen beeldje te werken, dat later in brons gegoten wordt.”

Reint gaf workshops en was drie jaar activiteitenbegeleider bij Altrecht. Daarna zette hij bij Kwintes het kunstproject uniekpalet.nl op. “Als leraar zou ik falen, maar workshops geven vind ik fijn. Ik ben niet van het getheoretiseer. Ik maak kunst omdat ik het leuk vind.”

Reint kan zich geen leven zonder kunst voorstellen. “Vooral het schilderen is elke keer weer een proces om alle facetten van mezelf weer te zien te krijgen. En daar elke keer weer uit losbreken, en als dat lukt voel ik me intens voldaan. Dat haal ik alleen uit kunst. Mijn atelier is een bron van inspiratie. Ik verzamel er materialen, voorwerpen en afbeeldingen die me voeden in mijn creatieve proces. Het is een baken van rust. De plek waar ik mijn eigen ‘oneindige’ ruimte creëer met behulp van vorm, kleur en licht. En heel eerlijk, als ik niet werk moet ik naar de natuur. Naar de bergen, naar de zee, naar het bos. Anders voel ik geen contact.”

Reint was 19 jaar toen hij exposeerde in een gekraakt jongerenpand. “Er was veel bezoek, veel vrienden en kennissen, maar ook een enkele ‘vreemde’. Ik verkocht twee schilderijen en daar was ik trots op. Ik heb wel een tijd opdrachten gedaan, maar dat is niet waar mijn voorkeur naar uit gaat. Ik ben liever autonoom kunstenaar.”

Kunst is voor Reint een samengaan van het doen, zelfverwezenlijking en de energie die hij terugkrijgt van eigen werk en werk van anderen. “Door mijn maatschappelijke betrokkenheid stimuleer ik mensen om tot zelfverwezenlijking te komen. Mooi om dingen in mijn leven te integreren.”