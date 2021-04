300.000 euro voor vegan maaltijden

De oprichters van Plant B zijn niet blij met de koers die nu wordt gevaren op voedselvlak. ‘’De wereld, inclusief wijzelf, zou veel beter af zijn als we vaker plantaardig eten. We krijgen met de opmars van vegan alternatieven als het ware een tweede kans aangereikt.’’ Met deze motivatie en de belofte om plantaardig eten makkelijk en lekker te maken beproefden ze hun geluk bij het tv-programma Dragons’ Den.

Zeist - ‘’We deden vooral mee voor wat extra naamsbekendheid’’, zegt Maarten Gomes uit Zeist, een van de drie co-founders. Maar dat de hele voorraad er in de uitzending van 9 april in een avond doorheen zou gaan én er een investeringsaanbod op tafel zou liggen, hadden ze geen van drie verwacht. Tijdens de uitzending waren de investeerders Michel Perridon, Nikkie Plessen, Pieter Schoen, Won Yip en Shawn Harris er snel over uit. Ongekend dat plantaardige kant-en-klaar maaltijden zo lekker kunnen zijn. Shawn Harris - de avocadokoningin - bood ter plekke 300.000 euro voor een aandeel van 25 procent in de onderneming.

Ervaring leert dat het moeilijk is om een gezonde en duurzame levensstijl vol te houden. De sleutel zit hem in gemak en smaak. En dit is dan ook het uitgangspunt en bestaansrecht van Plant B, een startup in bevroren, plantaardige, kant-en-klaar maaltijden.

De ambities van de kakelverse startup liegen er niet om. Joost Esser, co-founder Plant B: “We zijn op zoek naar groeikapitaal zodat we dit jaar 10.000 vaste klanten kunnen werven, die we kunnen helpen om met minimale inspanning hun levensstijl ambities te realiseren. Het is onze ambitie om binnen drie jaar de belangrijkste Europese markten veroverd te hebben’’.

Maarten Gomes: ‘’Eigenlijk ben ik pas echt plantaardig gaan eten toen ik Myrthe ontmoette. De afgelopen vijf jaar ben ik wel al steeds minder vlees gaan eten. Maar het lukte nog niet echt om plantaardig te gaan eten. Toen ik deze struggles met Myrthe besprak, liet zij mij zien hoe makkelijk dit eigenlijk is. En ook nog eens lekkerder, gezonder en goedkoper. Hier zijn meer mensen naar op zoek, dacht ik’’.

‘’We hebben twaalf verschillende maaltijden en elke maand komen er twee bij. Bestellen kan via www.plantb.nl en het wordt binnen drie werkdagen thuisgebracht. Ingrediënten zijn zo lokaal mogelijk. Alle maaltijden worden door een eigen team van koks klaargemaakt en meteen ingevroren, zodat zoveel mogelijk voedingsstoffen bewaard blijven. De maaltijden worden uiteindelijk ook bevroren bij de klant aan de deur afgeleverd. Voordeel: ‘het gemak van altijd een gezonde plantaardige maaltijd in je vriezer’.