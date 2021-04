Bewoners blij met extra activiteiten

Vorig jaar september opende QuaRijn woonzorgcentrum De Weijer in Bunnik. Daar is plaats voor veertien ouderen met dementie. Daphne de Graauw is woonondersteuner en vertelt over haar werk.

door Ellis Plokker

Bunnik - Daphne de Graauw werkt als woonondersteuner. Dat houdt in dat ze allerlei activiteiten doet met de bewoners van De Weijer, zoals sjoelen, puzzelen of een quiz met vragen over vroeger. Of ze gaat samen met hen een cake bakken. Zo neemt ze het zorgpersoneel taken uit handen, zodat zij zich kunnen richten op de zorg. Daphne ontvangt ’s morgens de bewoners in de huiskamer met ontbijt, koffie en thee. Daphne: “Je ziet dat de bewoners echt blij worden van de extra dingen die ik doe, zoals een praatje maken, nagels lakken of een handmassage. Die dingen zijn waardevol, ze geven zin aan de dag.”

De ogen van Daphne gaan glanzen als ze over haar werk vertelt. Ze probeert zoveel mogelijk de mensen te laten lachen en te laten genieten. “Ik vind het werk heel leuk, want iedere dag is anders. Ik heb vaak niet het gevoel dat ik aan het werk ben. Ik leer ieder uur wel iets, of een benadering goed werkt, en ook over mezelf. Ik leer mensen persoonlijk kennen, maar leer daarnaast ook over hoe de ziekte zich ontwikkelt. Dat vind ik ook interessant, ook om te leren hoe ik daar het beste mee om kan gaan. Ik maak graag een dolletje, zeker in deze coronatijd is dat belangrijk.” Alle bewoners van De Weijer zijn nu ingeënt, maar voorlopig mogen nog maar één bezoeker per dag ontvangen, en alleen in hun eigen studio.

Daphne begon vijf jaar geleden als vakantiekracht in het Ewoud & Elisabeth Gasthuis in Wijk bij Duurstede. Dat vond ze zo leuk, dat ze bleef. Op de somatische afdelingen wonen mensen die fysieke klachten hebben. “Wat je vooral nodig hebt om daar te kunnen werken, is inlevingsvermogen,” vertelt Daphne. Voor het werk in De Weijer, met ouderen met dementie, heb je vooral geduld nodig en je moet flexibel zijn. Daphne: “We streven naar rust op de afdeling, maar er gebeuren soms wel onverwachte dingen. Zoals dat ik aan het koken ben en er gebeurt iets met een bewoner. Dan stop ik met koken en ga ik eerst aan de slag met de persoon die hulp nodig heeft.”

Daphne en haar collega’s zorgen voor structuur en het onderhouden van het contact met de familie en naasten van de bewoners. Daphne heeft geen opleiding voor de zorg, maar denkt er over om activiteitenbegeleiding of logopedie te gaan studeren. Woonzorglocatie De Weijer heeft twee grote huiskamers en een woonkeuken. In een van de huiskamers worden de activiteiten gedaan, de andere kamer is rustiger. De Weijer heeft ook een mooie tuin, waarin Daphne binnenkort met de bewoners hoopt te genieten van mooi lenteweer. Daphne leidt geïnteresseerden graag coronaproef rond.

www.quarijn.nl/deweijer