Den Dolder heeft zijn allereerste Buurtbieb

De eerste Buurtbieb is geopend. Op vrijdagmiddag verzamelden geïnteresseerde bewoners van Den Dolder rondom de stoep waar de eerste Buurtbieb door de initiatiefnemers werd geopend. Jos en Jan van Buren lieten hun stoere kleinzoons de stapels boeken dragen en de mannen van Reinaerde hebben het Buurtbieb-kastje gemaakt en in de grond gezet.

Den Dolder - Petra Koek en het team van DenDolder.nl hebben de Buurtbiebs omarmd en gaan ervoor zorgen dat er in totaal zeven Buurtbieb-kastjes in het dorp komen. Er zijn al veel bewoners van Den Dolder, die ook graag een buurtbieb in hun eigen tuin willen hebben. Martine Oudshoorn: “We zijn van plan om nog zes kastjes in Den Dolder te plaatsen. Die vind je binnenkort op www.dendolder.nl op een overzichtelijke kaart.”

Dit kastje met boeken staat te pronken op Pleineslaan 33 en is klaar om mensen te laten lezen. Je kunt ernaar toe als je op zoek bent naar een fijn boek. Neem zelf een boek dat uitgelezen is, mee en zet die in de Buurtbieb. Zo heeft een ander daar weer plezier van.

Petra Koek: “Opnieuw schrijven we vandaag historie: we vieren vandaag dat we een begin maken van een nieuw sociaal netwerk: een bijzonder initiatief waarin veel lijntjes van deze huidige tijd samen komen.”

De Buurtbiebs spelen echt in op de trends van deze tijd: ontspullen, minder weggooien en dus hergebruiken. Maar ook fijn blijven lezen en daardoor je wereld vergroten; in deze tijd van beperking en schermpjes heel erg belangrijk. Gezellig elkaar even ontmoeten bij het uitzoeken of het brengen van een boek. Wellicht daar dan even over praten. Of een aanleiding hebben om - al dan niet met een (klein)kind een wandelingetje of fietstochtje te maken langs de Buurtbiebjes van Den Dolder.

https://dendolder.nl/vertelt/eerste-buurtbieb-geopend-op-de-pleineslaan-boeken-lenen-pakken-en-lezen/

Wil je ook bijdragen aan de Buurtbiebs van Den Dolder, stuur een mail naar redactie@dendolder.nl.

Met dank aan: Jos & Jan van Buren, Reinaerde, Wijkteam Den Dolder en Petra Koek. Voor meer informatie mail naar redactie@dendolder.nl of bel 06 41 52 60 39