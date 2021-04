Minister De Jonge bezoekt 75+ huisbezoekproject

Demissionair minister Hugo de Jonge was woensdag 21 april op werkbezoek in Zeist om zich te laten informeren over het 75+ huisbezoekproject. In dit project gaan vrijwilligers bij ouderen op bezoek om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen, iets wat juist in deze bijzondere tijd van belang is.

Zeist - Tijdens het werkbezoek maakte Hugo de Jonge eerst een wandeling met mevrouw Elzelien Cleusters (76). Zij is al enige jaren weduwe en had zich aangemeld voor het huisbezoek. Zij vertelde de minister hoe zij de afgelopen periode heeft ervaren en wat haar ervaring is geweest met het huisbezoek.

In ontmoetingscentrum Binnenbos Zeist werd de minister ontvangen door burgemeester Koos Janssen. De minister sprak met een aantal ouderen van burgerinitiatief stichting Vrienden van het Binnenbos. Zij vertelden hem hoe zij in deze tijd met elkaar in contact blijven en ook over het initiatief de Gouden Koets, een vervoersmiddel om minder mobiele ouderen in de wijk te vervoeren. Dit initiatief heeft hen geholpen om uit de eenzaamheid te komen. Sommige ouderen zijn nu zelf ook actief als huisbezoekvrijwilliger.

Na dit gesprek ging de minister via een beeldscherm in gesprek met een aantal van de (bijna vijftig) vrijwilligers die zich voor dit project inzetten, waaronder studenten van de Vrije Hoge School in Zeist en medewerkers en directieleden van pensioenuitvoerder PGGM. De Jonge: “Het is duidelijk dat deze huisbezoeken verrijkend zijn. Voor alle partijen. Voor de ouderen is het fijn om opgezocht te worden en een luisterend oor te krijgen. Maar zelf leren we ook van hun wijsheid en lessen. En door actief bij mensen over de drempel heen te stappen, wordt die drempel lager. Een prachtig voorbeeld. Zo zou elke gemeente het moeten doen.”

Aan het eind van het werkbezoek werd de minister geïnformeerd over de brede aanpak tegen eenzaamheid voor ouderen en jongeren. Wethouder Marcel Fluitman sloot digitaal aan bij het gesprek: “Zo’n dertig organisaties uit verschillende geledingen zijn aangesloten bij de brede Coalitie tegen eenzaamheid in Zeist.’’

Het 75+ huisbezoekproject maakt onderdeel uit de lokale aanpak ‘Eén tegen eenzaamheid’, die ondersteund en gedeeltelijk gefinancierd wordt door het ministerie van VWS. De gemeente Zeist heeft het project opgezet in samenwerking met meerdere organisaties in Zeist. Welzijnsorganisatie MeanderOmnium coördineert het project. In verband met corona kunnen ouderen die zich aanmelden naast een huisbezoek ook kiezen voor bellen, beeldbellen, een gesprek in een wijkcentrum of een wandeling.