De lente zet nu echt goed door, de temperatuur wordt hoger en iedereen trekt er op uit. We zijn dan ook niet de enigen die op deze zonnige zondagochtend de wandelschoenen hebben aangetrokken, maar dat mag de pret niet drukken.

door Hetty Heijne

ZEIST - De vorige keer hebben we etappe twee van ‘De oudste wandelroute van Nederland’ gelopen. Dit keer gaan we voor etappe drie: 22 kilometer van Zeist naar Doorn. Dit is een echte ‘bos-etappe’.

We starten in hartje Zeist bij de Bushalte Langeweg (bij het ANWB-bord). Na ongeveer 400 meter gaan we meteen de fraaie bossen in bij Landgoed Hoog Beek en Royen. We genieten nu al van de mooie natuur om ons heen. De route gaat het Zeisterbos in - voor Nederlandse begrippen een stokoud bos - in de richting van ‘De Boswerf’. We komen langs verschillende scoutingverenigingen – waarschijnlijk staat daarom de naam ‘Padvinderslaantje’ op het naambordje – en komen uit bij ‘De Stuifheuvel’. Een open stuk in het bos dat is ontstaan als werkverschaffingsproject in de jaren dertig van de vorige eeuw (bron: Zeist in Beeld).

Op een gegeven moment zouden we bij een T-splitsing linksaf moeten, maar omdat wij natuurlijk weer lekker aan het kletsen zijn, lopen we er voorbij.

Dus wij weer terug en nu wel de juiste weg in, waarna we uiteindelijk uitkomen bij hotel-restaurant Oud London.

Vanaf hier gaat de route een stuk langs de Woudenbergseweg en bij het Beauforthuis moeten we de weg oversteken. Hier bevindt zich tevens een ‘grab-and-go’ en we nemen wat te eten mee voor later. Het is er ontzettend druk, want dit is het startpunt van de MTB-route Austerlitz.

We lopen daarom snel verder. Zo komen we uit bij het oude boswachtershuisje ‘Het witte huis’ en al wandelend staan we ineens op een ruiterpad. We moeten dit pad volgen en gelukkig voor ons is er geen paard te bekennen. Op dit pad gaan we bij de dikke beuk - die je echt niet kunt missen - rechtsaf en we zien de Pyramide in de verte liggen. Hier lopen we om heen, steken de Zeisterweg over en gaan Landgoed Den Treek-Henschoten in.

We komen uit bij de Koepel van Stoop. Het is hier wat rustiger en op een bankje lassen we een welverdiende lunchpauze in en bekijken het oude theekoepeltje dat is genoemd naar de Amsterdamse bankier J.B. Stoop, die deze in 1840 liet bouwen. Hierna gaan we weer verder en komen we bij een enorme, druppelvormige weide van ‘De Hoogt’, een van de buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande. Na een tijdje komen we weer in de bebouwde kom, gaan onder de spoorlijn en A12 door en steken de Maarnse Grindweg over. Zo komen we langs Zanderij Maarn - een voormalige zandafgraving met bijzondere vogelsoorten zoals de kleine plevier en de veldleeuwerik. We lopen het bos weer uit, gaan uiteindelijk langs Huis Doorn en in het Centrum bij het Cultuurhuis is het eindpunt van deze etappe. Hier stappen we - moe maar voldaan - op de bus terug naar Zeist.