Uitbreiding van NAH-sportaanbod

Een niet aangeboren hersenletsel (ook wel NAH genoemd) is een verzamelnaam voor een afwijking of beschadiging van de hersenen die na de geboorte is ontstaan. Het kan verschillende oorzaken hebben, maar de meest bekende zijn wel een beroerte, Parkinson en MS.

door Hetty Heijne

ZEIST - “Als je een niet-aangeboren hersenletsel hebt, kun je voor uitdagingen komen te staan”, vertelt fysiotherapeute Loes Pansters van FysioHolland Zeist. “Je kunt moeite hebben je leven weer op te pakken en de focus ligt bij thuiskomt meestal niet direct bij sporten en bewegen. Daarbij komt het probleem bij dat mensen met NAH zich vaak niet meer prettig voelen in drukke ruimtes, ze zijn wellicht snel gedesoriënteerd, vermoeid en hebben fysieke beperkingen, waardoor ze meer behoefte hebben bij persoonlijke sportbegeleiding.’’

Prettig gevoel

“Op het moment dat je hersenletsel oploopt, betekent dit niet dat je helemaal niet meer kunt sporten. Het is juist goed om te blijven bewegen”, vervolgt Pansters. “Dat bevordert niet alleen je herstel, maar het geeft je ook een prettig gevoel en zorgt ervoor dat je sociale contacten op doet. Ook heel belangrijk: je kunt ervaringen met lotgenoten delen.’’

NAH netwerk Zeist

Vandaar dat eind 2019 het ‘NAH netwerk Zeist’ is opgezet door initiatiefneemster Helene Krijger. Dit netwerk is een samenwerkingsverband van diverse sportaanbieders in Zeist om het sportaanbod voor NAH-patiënten te verhogen. Het is een unieke samenwerking, die je niet vaak tegenkomt. Het samenwerkingsverband bestaat op dit moment uit Sportief Zeist, de drie fysiotherapiepraktijken FysioHolland Zeist, Ans van Noord fysio en Geeresteingroep, Zwembad Dijnselburg en De Hoogstraat revalidatiecentrum Utrecht.

Uitbreiding ‘Fitstroke’

Door deze samenwerking wordt het NAH-sportaanbod steeds meer aan de wensen van NAH-patiënten aangepast, zodat zij meer mogelijkheden hebben een passende sport te kiezen. Het NAH-sportaanbod bestaat op dit moment uit ‘Meet me@ the gym’ (fitness bij Fysioholland), NAH-zwemmen (zwembad Dijnselburg) en Fitstroke (Geeresteingroep). Deze laatste is een circuittraining in groepjes bestaande uit tien stations, waarbij oefeningen worden gedaan gericht op kracht, balans en conditie. Iedereen voert de oefening uit op hun eigen niveau. Na iedere acht weken volgt een evaluatie en zo wordt het programma indien nodig aangepast. Omdat hier grote vraag naar is zal FysioHolland Zeist naast Geeresteingroep begin van de zomer tevens starten met Fitstroke. Deze groep is voor NAH-patiënten die zelfstandig kunnen lopen.

Heb je vragen of wil je meer informatie over de verschillende NAH-sporten in Zeist? Neem dan contact op met Sportief Zeist via e-mail: michelle@sportiefzeist.nl, bel naar 06 - 53717336 of via www.sportiefzeist.nl. Of neem direct contact op met een van de aangesloten NAH-sportaanbieders.