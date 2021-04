Studenten en jongeren samen creatief

Vera Kabat is projectleider bij ArtExpress, een maatjesproject van het KunstenHuis Zeist. Tijdens dit project doen studenten een ochtend of middag creatieve activiteiten met jongeren tussen de 13 en 19 jaar. Dat kan samen tekenen zijn, of iets anders creatiefs zoals fotografie of een animatie maken. De reacties van zowel jongeren als studenten zijn positief.

door Ellis Plokker

Zeist - Vera Kabat is eind vorige maand begonnen met het nieuwe maatjesproject. Het KunstenHuis De Bilt-Zeist doet dit project in samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin en de Hogeschool Utrecht. Kabat koppelt jongeren uit de gemeente Zeist aan studenten van de Hogeschool Utrecht, die stage willen lopen. Samen zijn ze minimaal een ochtend of middag per week creatief bezig, met activiteiten als film, muziek, toneel, dans, fotografie, koken, of gewoon samen wandelen.

Kabat vertelt dat voor veel jongeren deze coronaperiode zwaar is. “Ze kunnen niet naar school en volgen alleen lessen via een computerscherm. Sommige jongeren gaan helemaal niet meer naar school en zitten veel thuis. Ze hebben behoefte aan ontspanning en contact.” Ook sommige HBO studenten zitten met de handen in het haar. Zij willen graag hun studiejaar halen, maar kunnen de stage die daar bij hoort niet lopen, door corona. Deze studenten, die pedagogiek of creatieve therapie studeren aan de Hogeschool Utrecht, kunnen via het maatjesproject hun stage lopen bij het KunstenHuis.

Momenteel zijn er zes jongeren gekoppeld aan een student, vertelt Kabat. Ze voert gesprekken met een aantal anderen en heeft plaats voor meer jongeren. Bij het koppelen kijkt ze eerst naar wat de jongere wil doen; daarbij zoekt ze een student die bij de jongere past. Het doel van de jongere kan zijn dat hij of zij gewoon iets leuks wil doen, of iets wil leren tekenen, of bijvoorbeeld een portfoliomap wil maken om toegelaten te worden bij een vervolgopleiding. Kabat: “Dit project biedt jongeren de mogelijkheid om nieuwe en positieve ervaringen op te doen. Dat kan zijn dat iemand bloemen wil leren tekenen en ontdekt dat bezig zijn met papier en potlood leuk is. Dat kan ze gebruiken voor haar latere leven.”

De reacties van zowel de jongeren als de studenten zijn positief. Kabat: “De jongeren hebben echt iets aan hun maatje, ze leren iets waar ze later nog iets aan hebben.” Dat geldt ook voor de studenten. Het project zorgt ervoor dat hun motivatie voor hun studie een boost krijgt. Kabat en haar collega’s coachen de studenten in het begeleiden van de jongeren. Tot nu toe gaat het om een op een contact tussen student en jongere, maar een klein groepje per student is ook mogelijk. Het project loopt voorlopig tot de zomer, maar Kabat hoopt dat het in het standaard aanbod van het KunstenHuis komt.

kunstenhuis.nl/cultuur-samenleving/projecten-en-cursussen/kunstexpress/