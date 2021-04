Zeister (Moederdag) Pakket vol lokale producten

Het Zeister Pakket is een samenwerking tussen lokale ondernemers en producenten met als resultaat: een pakket vol lokale producten.

Zeist - In de webshop zijn twee pakketten te bestellen. Het Zeisterpakket bevat allerlei heerlijkheden. Leuk om iemand te verrassen of zelf de lokale winkels te supporten. Het Zeister Moederdagpakket is een pakket met onder andere een flesje wijn, lekkernijen en bloemetje.

De pakketten zijn opgezet het duo Amber Blokzijl enDavid van Driel in samenwerking met Peterse Kaas, De Witte Os, Slagerij Hunnik, Bakkerij Albert, Taste & Tools, Cadeauwinkel Memberi en Margriet Bloembinders. Het duo heeft een passie voor duurzaam ondernemen en lokale winkels.

Amber: ''Ik ben vorig jaar, tijdens de eerste lockdown periode, begonnen met het maken van lokale pakketten. In deze periode moesten alle kleine lokale winkels dicht. Deze pakketten zijn om de ondernemers te steunen, maar ook om iemand die al een tijdje thuis zit of op afstand is cadeau te geven. Het belang van lokale winkels is mij altijd door mijn moeder op het hart gedrukt. Wij komen uit een klein dorpje in Drenthe met nog geen vijfduized inwoners. Het is zo belangrijk om op loopafstand leuke winkels te hebben waar je iets lekkers of leuks kunt halen. Het leuke aan dit initiatief vind ik contact met de ondernemers en het samenbrengen.''

David: "Dit project is voor mij een enorme leerschool en een mooie manier om iets te doen voor het dorp waar ik jaren heb gewoond. Ik heb in Zeist gewoond voor mijn studie en kom er nog steeds graag om lekker rond te wandelen en winkelen. Deze zomer ontmoette in Amber en hoorde over haar initiatief met lokale winkels. Ik wilde altijd al duurzaam ondernemen. Hierna hebben we de handen ineen geslagen.''



De eerste pakketten worden op 8 mei bezorgd en zijn te bestellen in de webshop: www.hetzeisterpakket.nl. Hoe de pakketten er precies uit zien? Neem een kijkje op de website.