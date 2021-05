Dinsdagochtend 4 mei legden leden van het college van burgemeester en wethouders en afgevaardigden van de gemeenteraad kransen bij de verschillende monumenten in het Walkartpark en in Den Dolder ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Zeist - Net als vorig jaar is een traditionele herdenking om 20.00 uur met publiek niet mogelijk. De toespraak van burgemeester Koos Janssen (op de foto in het midden) kunt u op pagina 2van De Nieuwsbode Zeist van 5 mei lezen. Woensdagmorgen vroeg wordt het bevrijdingsvuur ontstoken door Dorus Verweii, al 46 jaar in dienst van de gemeente Zeist. Hij gaat eind dit jaar met pensioen. (Foto: Mel Boas)