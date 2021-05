3400 producten voor de Voedselbank

Vrijdag 30 april om 11.00 uur overhandigde Stichting Krachtvrouwen Zeist en basisschool Al Amana ruim 3400 producten aan de Voedselbank. In de Ramadan is binnen twee weken een Voedselbankactie opgezet met als doel om zoveel mogelijk producten in te zamelen voor gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank.

Zeist - Ramadan is de maand van vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid. ‘’Soms vergeten wij dat er een grote groep behoeftigen in Nederland is. Deze Ramadan is daarom gebruikt om hier extra aandacht aan te besteden. Door de actie hebben veel inwoners van Zeist kennisgemaakt met de Voedselbank’’, zegt Ilhame Arab, voorzitter van de Stichting Krachtvrouwen Zeist

Het bericht voor de inzamelingsactie ging als een lopend vuurtje door en rondom Zeist. Massaal werden er producten gedoneerd en zelfs van buiten Zeist kwamen er donaties binnen. Al Amana fungeerde tijdens deze actie als inleverpunt. Vanuit Stichting Krachtvrouwen Zeist werden er updates gedeeld via de social media kanalen.

‘’Ons doel is om de Zeisterse samenleving te versterken, voor en door vrouwen. Door krachten te bundelen kom je veel verder dan alleen. Dit bleek ook weer met deze prachtige inzamelingsactie! We zijn trots op Al Amana en de donateurs die uit alle uithoeken van Zeist kwamen’’, aldus Ilhame Arab.

Leerkracht van Al Amana zegt het zo: ‘‘De school wilt met deze actie zijn maatschappelijke functie vervullen. Dit komt ook overeen met onze islamitische identiteit. De islam leert ons vooral ook naar de eigen omgeving te kijken en hulp aan te bieden waar het nodig is. De leerlingen hebben met liefde aan dit project gedoneerd’’.

Het was een groot succes, bleek ook door de opmerkingen van de vrijwilligers van de Voedselbank. Henk Schauw en Theo Westerhof namen namens die vrijwilligers de ingezamelde opbrengst in ontvangst. Ze waren enorm verrast en ontroerd door de grote opbrengst. ‘‘Er zijn veel behoeftigen gezinnen in Zeist die deze extra’s goed kunnen gebruiken’’, meldt Henk Schauw ten slotte.



Krachtvrouwen Zeist en Al Amana willen hierbij alle donateurs bedanken. Verder roepen ze de Zeistenaars op om de Voedselbank te blijven steunen. Volg de Stchting Krachtvrouwen Zeist op Facebook en bekijk de beelden van de inzamelingsactie via https://www.facebook.com/krachtvrouwenzeist