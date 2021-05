Hekken geplaatst bij opbergschuren

De gemeente heeft onlangs hekken geplaatst bij enkele opbergschuren van flatbewoners aan de Antonlaan. De bewoners waren het slachtoffer van grote overlast. Wat is hier gebeurd?

door Maarten Bos

Zeist - Carla (63) en Ruud Schaad (72) zijn getrouwd en wonen al jaren aan de Antonlaan. Carla: “Altijd tot tevredenheid. We hebben onze flat heel gerieflijk gemaakt. Maar de laatste tijd hadden we met de regelmaat van de klok te maken met overlast. Mensen, we weten niet wie, lieten keer op keer hun uitwerpselen achter bij onze schuurtjes, die onder onze flat liggen”.

Carla is blind. Zij legt uit: “Als ik beneden naar onze schuur moest stapte ik steeds in de poep. Die schuurtjes van ons bevinden zich in parkeergarage De Luifel aan de Antonlaan, vlakbij de Steynlaan”. Haar man vult aan: “Alleen de laatste maanden had ik zelf al vijf keer uitwerpselen opgeruimd. De woningbouwvereniging was welwillend. Ook zij hebben de boel al meer dan eens gereinigd. De laatste keer was het echt verschrikkelijk”.

“Wat was nu het probleem?”, vervolgt Ruud. ‘’Niemand nam hiervoor de verantwoordelijkheid. Wij trokken aan de bel en wilden graag dat de schuren afgeschermd werden met een omheining. De opbergruimtes zelf zijn van de woningbouwvereniging maar ze liggen aan de openbare weg en die is van de gemeente. Als wij om maatregelen vroegen speelden de gemeente en de woningbouw elkaar de bal toe en gebeurde er niets”.

Carla:” Maar eindelijk kwam er dan toch redding. Wij hadden contact met iemand van de gemeente, wijkmanager Bram Wispelweij. Hij bekeek de situatie en vond het een reëel probleem. Hij zocht contact met een aannemer en wilde twee hekken laten plaatsen. Toen moesten we nog een hele tijd wachten en juist toen we weer moedeloos werden omdat we niets meer hoorden en de overlast maar voortduurde, kregen we het verlossende telefoontje van Bram. Het geld was gevonden en de hekken zouden er binnen een maand staan. En inderdaad nu, de derde week van april, is het probleem opgelost.’’

Eerst waren de hekken nog aan de verkeerde kant geplaatst, maar dat werd gauw verholpen. ‘’Wij zijn verlost van de overlast. Geen urine, poep of volle condooms meer bij onze opberghokken. Ik vind dat Bram een grote pluim verdient”. Bram legt nog uit: “Ik vond wel dat er hier iets moest gebeuren. De locatie was ook nog eens een soort hangplek voor uitgaand publiek dat op deze plek graag afscheid van elkaar nam. Het kostte me enige tijd om te zorgen voor financiële dekking, maar het is gelukt.’’