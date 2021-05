Fairtrade Week: koop hun producten

Van 8 tot en met 16 mei is het weer de landelijke Fairtrade Week. In deze landelijke campagneweek zetten bedrijven, winkels, Fairtrade Gemeenten en vele vrijwilligers zich in voor Fairtrade-producten en producenten. Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Ook Zeist heeft de eervolle titel van Fairtrade Gemeente omdat ze aan de voorwaarden voldoet. Een daarvan is het hebben van een Fairtrade Werkgroep.

door Adriënne Nijssen

Zeist - “Negen jaar geleden is de Fairtrade Werkgroep Zeist opgericht. Ik ben vanaf het begin bij de werkgroep betrokken,” vertelt Cor Doelwijt. “Eerst als gewoon lid en sinds vijf jaar als voorzitter. Wij worden ondersteund door de gemeente en hebben contacten met de landelijke werkgroepen. Om de titel van Fairtrade Gemeente te behouden moet je om de twee jaar laten zien wat je gedaan hebt op dat gebied. We vinden het fijn om samen te werken met de Wereldwinkel, dat sluit echt bij elkaar aan.”

Aart Meijer, sinds kort voorzitter van de Wereldwinkel, beaamt dat. “De Wereldwinkel ondersteunt Fairtrade, alle producten die wij verkopen zijn Fairtrade-producten. Samen met de Fairtrade Werkgroep organiseren wij activiteiten in Zeist om aandacht te geven aan Fairtrade. We versterken elkaar, we kunnen niet zonder elkaar. Wij vergaderen ook regelmatig met elkaar om te kijken of en hoe we Fairtrade-producten kunnen introduceren bij consumenten en winkeliers. Eerder organiseerden we bijvoorbeeld samen een driegangenmenu bij diverse restaurants. Dat kan door corona helaas nu niet.’’

De meeste activiteiten die normaliter in een Fairtrade Week gepland worden, kunnen vanwege corona niet doorgaan. “Het aanbieden van de Fairtrade-vlag aan Koos Jansen, de burgemeester van Zeist, zal ook op een later tijdstip plaatsvinden,” vertellen Cor en Aart.

Het enige wat in de Fairtrade Week wel kan, is de aandacht vestigen op het kopen van Fairtrade-producten. “En als dat bevalt, dan de producten ook blijven kopen. Dat kan uiteraard bij de Wereldwinkel, maar tegenwoordig ook bij veel supermarkten, hoewel het daar nog altijd beter kan. Niet alleen de Wereldwinkel heeft het moeilijk in coronatijd, de mensen die onze producten maken, hebben het nog veel moeilijker,” zegt Aart.

De Fairtrade Werkgroep wil de komende periode meer aandacht gaan geven aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’S). Zeventien SDG’s die moeten zorgen dat het leven van 1,3 miljard kleinschalige boeren en landarbeiders in 2030 sterk verbeterd is. “Dat moet een wisselwerking worden tussen de Wereldwinkel, de Fairtrade Werkgroep en de gemeente. En dan niet alleen met woorden,” zegt Cor.

Zowel de Fairtrade Werkgroep als de Wereldwinkel zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Cor (tel. 06 - 54285336) en Aart (tel. 06 - 11353283) geven je daar graag informatie over.