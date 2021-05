‘Bos van Verbinding’ vol ambitie

Een enthousiaste groep van ruim twintig inwoners uit Zeist en directe omgeving heeft het initiatief genomen om samen op zoek te gaan naar een plek voor de realisatie van een voedselbos. Een plek waar Zeistenaren zelf duurzaam voedsel verbouwen in een eetbaar bos, en waar samenkomen en samen leren centraal staan.

door Carol Dohmen

Zeist - De groep initiatiefnemers is net zo divers als het bos dat ze voor ogen hebben. Een kunstenaar, een voedselboswachter en de Groene Makelaar van de gemeente maken deel uit van het bevlogen gezelschap. René Magermans, in het dagelijks leven werkzaam bij een internationale organisatie voor duurzame voedselproductie, sloot zich enkele maanden geleden bij de groep aan. “Ik verbouw zelf gewassen in mijn tuin in Couwenhoven. Fruitbomen, bonen, sla, noten, je staat er versteld van wat zo’n klein stukje tuin kan opleveren. Het leek me leuk dit te verbreden naar meer eetbaar groen in de straat en op grotere schaal in een voedselbos in mijn eigen gemeente.”

Voedselbossen staan volop in de belangstelling. Het is een wijze van produceren die voortkomt uit de permacultuur, op basis van meerjarige gewassen. Na de oogst - die bijna jaarrond is - blijft het land nooit kaal achter. Struiken en bomen produceren fruit, eetbaar blad en noten, op de ondergrond groeien eetbare kruiden, zoals daslook, een bodembedekker met een ui-achtige smaak. Een voedselbos moet even op gang komen, daarna gaat het bijna vanzelf.

Omgeving betrekken

Het ‘Bos van Verbinding’ spreekt tot de verbeelding en inspireert. Noor van der Hoeven: “Wij zien een bruisende plek voor ons waar we mensen met elkaar en de natuur verbinden door samen te zijn en te werken. De verbinding met de omgeving brengen we tot stand door op zoek te gaan naar lokale ondernemers die producten afnemen en verwerken. Denk aan kaas met typische kruiden uit het bos of een maandabonnement voor Zeistenaren met steeds andere, verse producten.”

Idealiter komen er verschillende, onderling verbonden, plekken met eetbaar groen. Joost van Ettekoven, Groene Makelaar: “Mijn werk is om groene initiatieven te ondersteunen en mensen bij elkaar te brengen. Het voedselbos spreekt me zo aan, dat ik zelf ook deel van de groep ben geworden.”

Het ultieme doel is om een bos aan te planten, zoals nu gebeurt in het Binnenbos in Driebergen. Magermans: “We zoeken geschikte plekken. Wij geloven dat het mogelijk is een voedselbos als onderneming lonend te maken en tegelijk een positieve bijdrage te leveren aan het vergroten van de biodiversiteit en om te gaan met klimaatverandering.”

Belangstellenden zijn welkom in de groep. De bijeenkomsten zijn erg leerzaam en inspirerend. Momenteel zoekt het initiatief specifiek iemand die kan helpen met de pr. Joy Slaats: “En, mocht je goede plekken weten in Zeist waar jij graag een voedselbos of meer eetbaar groen zou willen zien, dan horen we ze heel graag via jvettekoven@gmail.com.”