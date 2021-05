Talent komt tot bloei in speelbos

Op de hoek van de Griffensteijnselaan en de Ridderschapslaan ligt het Griftbosje. Tot vijf jaar geleden was dit een rommelig en overwoekerd terrein, dat vanaf de weg bijna niet te zien was. Buurtbewoners toverden deze wildernis om tot een natuurspeelplaats.

door Ellis Plokker

Zeist - Lies van der Drift, Ellen Teunissen en Thijs Lensink hebben samen met andere vrijwilligers het Griftbosje veranderd in een uitdagende speelplek voor kinderen. Samen met anderen onderhouden zij de uitdagende speel- en natuurontdekplek die het Griftbosje is geworden. Er is een speelbeek met een waterpomp, dat via de speelbeek in twee grindputten terecht komt. Ook is er een hut van wilgentenen, er staan fruitbomen zoals appel-, perenbomen en een mispel, die momenteel in bloei staan.

Het Griftbosje bestond tot vijf jaar geleden voornamelijk uit brandnetels, struiken en tegels. Het wijkteam Zeist-West vroeg bewoners via een enquête wat ze graag zouden willen met het terrein. Er volgde een informatieavond voor buurtbewoners. Daaruit ontstond het idee om hier een speel- en ontdekplek voor kinderen te maken. Een groepje buurtbewoners begon in augustus 2017 met de werkzaamheden, samen met groenmakelaar Joost van de Ettekoven. Lies van der Drift vertelt: “Eerst hebben we de jonge boompjes, de brandnetels en de tegels verwijderd, dat laatste samen met middelbare scholieren. Daarna hebben we stukje bij beetje het plan uitgevoerd.” Van de gemeente kregen de vrijwilligers een container om de benodigde materialen in op te slaan.

De vrijwilligers spreken elke maand een dagdeel af om het speelbosje bij te houden. Ze ruimen rommel op, maken de beek schoon, onderhouden de hut van wilgentenen en geven bomen en bloemen water als dat nodig is. Ook onderhouden ze de zoemstrook, met planten en bomen die bijen aantrekken en leggen compost bij de fruitbomen. Momenteel zijn ze bezig met het maken en plaatsen van educatieve bordjes. Van der Drift, Teunissen en Lensink zijn trots op het speelbosje. Lies van der Drift: “Het is mooi om te zien, dat iedereen zijn of haar eigen talent heeft, en dat die ook tot bloei komen hier in de tuin. Thijs Lensink weet veel van fruitbomen en onderhoudt die, een ander knutselt graag, weer een ander fotografeert of doet de website.” Ellen Teunissen vult aan: “Het is een leuke groep geworden.”

Lies van der Drift: “Buurtbewoners komen hier ontspannen met hun kinderen, maar er komen ook mensen uit Driebergen en Bunnik. We zijn er trots op dat hier zoveel mensen naartoe komen. Het speelbosje vormt voor hen een leuke combinatie met de speeltuin ernaast.” Ellen Teunissen is het met haar eens: “Er staan picknickbanken en er is altijd een plekje in de schaduw als het warm is.”

griftbosje.nl/