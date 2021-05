vergeetmenietje - Het wordt altijd weer lente!

De ludieke campagne #vergeetmenietje biedt winkeliers in het centrum van Zeist extra zichtbaarheid en moet er mede voor zorgen dat de loop naar de winkels weer op gang komt. Stadslab, de initiatiefnemer van de campagne, wil daarmee laten zien dat Zeist weer kan groeien en bloeien.

Zeist - De campagne houdt in dat er 10.000 zakjes met bloemenzaadjes beschikbaar worden gesteld aan de winkeliers. Deze zakjes mogen zij aan hun klanten geven, zodat ze gezamenlijk groei kunnen verspreiden. Voor zowel de winkeliers zelf, als de biodiversiteit in Zeist. De zaden zijn vanaf 7 mei beschikbaar.

Merel de Jong van Stadslab Zeist, een recent opgestart initiatief dat op creatieve wijze vanuit de Zeister samenleving oplossingen wil creëren voor maatschappelijke vraagstukken, vertelt over het idee achter de campagne: ‘’We willen de groeikracht van Zeist, en met name het centrum en de winkeliers, laten zien. Voor iedereen is het zo moeilijk op dit moment. Een vergeet-me-nietje staat symbool dat je in moeilijke tijden de kracht in jezelf kunt vinden en mag vertrouwen dat het goed komt. Het wordt altijd weer lente. De lente staat voor zaaien. En wat je zaait gaat groeien. Daarbij willen we de boodschap meegeven: vergeet de winkeliers niet. Ga lokaal kopen.”

De zaadjes kunnen de mensen zelf planten. Daarbij is ook gedacht aan de wilde bijen en insecten, vertelt De Jong. ‘’We hebben samenwerking gezocht met Zeist Zoemt Duurzaam en Kromme Rijnlandschap. Zij sponsoren dit project met de speciale, inheemse zaden die de biodiversiteit in Zeist een boost geven. De BIGA groep, een nieuwe partner van het Stadslab, gaat de zakjes met zaadjes vullen. Eén zakje staat voor 1 m2 bloemen. Als we met z’n allen de zaden zaaien, hebben we 10.000 m2 aan bloemen in Zeist èn 10.000 betalende klanten. We proberen met de campagne Zeistenaren te verbinden: we doen iets met z’n alles voor ons dorp, de natuur en helpen daarmee ook nog eens de winkeliers.”

De campagne zal worden ondersteund met posters, die in het centrum van Zeist komen te hangen, en een socialemediacampagne.

Thomas Onderwater, centrummanager in Zeist, is enthousiast over de campagne. ‘’Ik zie dit als een mooie start van een duurzame samenwerking. Met Stadslab gaan we kijken hoe we op een creatieve manier het centrum levendiger kunnen maken. De #vergeetmenietje campagne maakt de ondernemers extra zichtbaar én het Stadslab zet onder het duurzaamheidstraject een eigen handtekening. We hopen dat deze campagne een nieuwe groeiperiode inluidt en dat de ondernemers extra gemotiveerd worden en weer meer in hun kracht komen te staan.”

‘’We moeten het met elkaar en samen doen,” benadrukt Onderwater. ‘’Voorlopig hebben we nog te maken met veel regels en ziekenhuizen die onder druk staan. ,,Maar ik hoop dat deze campagne de officiële start is naar veel en veel meer. Als je naar het dorp gaat, moet er altijd wat te doen zijn of moet je verrast worden.”

Meer informatie is te vinden op vergeetmenietje.com.