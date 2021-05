Afgelopen vrijdag werd de 6-jarige Valerie als vijfduizendste cursist ingeschreven bij het KunstenHuis voor het Popkoor Poolster.

Zeist - Net voordat haar buitenles in Het Lichtruim in De Bilt begon, verraste Ruut te Velthuis, hoofd van KunstenHuis Muziekschool, haar met het bijzondere nieuws. De verrassing voor Valerie en haar moeder was compleet toen Ruut namens het KunstenHuis haar aanbood om, vanwege deze unieke gebeurtenis, volgend seizoen een heel jaar gratis te mogen zingen bij het nieuwe popkoor onder leiding van Rosanne Sanders (rechts op de foto).

Meer info en aanmelden via kunstenhuis.nl/muziek. (Foto: Kunstenhuis)