Oud-keizer Wilhelm II kwam drie keer

In de serie Hoog bezoek aan Zeist dit keer aandacht voor de Duitse oud-keizer Wilhelm II, die Zeist drie keer bezocht. Franrijkkenner en royaltydeskundige Anne Louis Cammenga vertelt erover.

door Maarten Bos

Zeist - Anne Louis: “De keizer was op 19 september 1922, 21 november 1923 en 29 september 1937 in Zeist. In 1922 en 1923 was Wilhelm op bezoek bij de Zeister burgemeester Cornelis Jan baron van Tuyll van Serooskerken op diens buitenplaats Villa Pasadena. De burgemeester bezocht de Duitse vorst ook in diens eigen woning, Huis Doorn. De keizer stuurde bovendien in 1933 een felicitatietelegram ter gelegenheid van het huwelijk van de zoon van de Zeister burgemeester.

Derde bezoek

Het derde bezoek was in 1937 en werd afgelegd bij Willem Henri Johan Blanckenhagen. Wilhelm kwam toen bij het buiten Livland. Dat heet nu Lommerlust en ligt aan de Utrechtseweg 144.’’

Wilhelm werd in 1859 geboren. In 1888 werd hij keizer van Duitsland. Dat zou hij blijven tot november 1918. Hij werd toen aan het eind van de Eerste Wereldoorlog gedwongen tot aftreden. Hij vluchtte naar Nederland. De Nederlandse regering bood hem asiel aan, ondanks internationale druk om hem uit te leveren. In 1919 kocht hij Huis Doorn. Hij liet het grondig verbouwen en ging er in 1920 wonen. Hij mocht van de nieuwe Duitse regering 59 wagonladingen met goederen over laten komen naar ons land. Hij bleef ook nog verdienen aan bedrijven in Duitsland en belegde gunstig. Hij was dus financieel in goede doen en liet daar de middenstand in Doorn en ook zijn bedienend personeel van meeprofiteren. Hij was populair in Doorn en de mensen kwamen graag bij hem in dienst.

Anne Louis: “Keizerin Augusta Victoria was ook naar Nederland gevlucht. Bij haar had Wilhelm zeven kinderen. In 1921 overleed zij. In 1922 hertrouwde hij met Hermine, een prinses die keizerin werd genoemd, maar dat eigenlijk niet was. Wilhelm was vooral dol op zijn jongste dochter Victoria Louise. Haar heb ik eens gezien bij een bezoek van mij aan Huis Doorn. Met Prins Louis Ferdinand, de kleinzoon van Wilhelm heb ik trouwens gecorrespondeerd”.

‘’Wilhelm was een veelzijdig man met tegenstrijdige karaktertrekken. Hij maakte vele blunders. Ook was tact beslist niet zijn sterke kant.’’

De keizer was overleed in 1941. Overigens had Wilhelm nadrukkelijk gezegd dat hij geen nazisymbolen bij zijn pro-Christelijke uitvaart wilde (die waren er helaas toch) en hij had in 1938 openlijk verklaard zich te schamen een Duitser te zijn na de gebeurtenissen van de Kristallnacht in Duitsland (de Kristallnacht was een pogrom tegen de Joden in heel Duitsland, red.). Hij had dus met elkaar conflicterende kanten in zich.

De keizer is begraven in Doorn, want Wilhelm bepaalde dat zijn stoffelijk overschot pas terug mocht keren naar zijn vaderland als Duitsland weer een monarchie zou zijn.