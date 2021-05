Hopelijk weer snel terug naar normaal

Renier Meijers doet vrijwilligerswerk op twee fronten. Hij is dagelijks te vinden in Wijkservicepunt De Koppeling, een onderdeel van Meander Omnium. Renier vindt nu en dan ook nog tijd om dagvrijwilliger te zijn bij Stichting CultuurZeist. “Dat laatste zijn mijn uitjes,” lacht hij. “Het is altijd in het weekend, dus dat loopt mooi in elkaar over. Ik help mee tijdens de Dag der Kunsten in juni, de Walk Art Markt in augustus en de Kerstmarkt in december. Soms ontstaat er een leuke kruisbestuiving. Vrijwilligers van De Koppeling gaan spontaan helpen als dagvrijwilliger bij CultuurZeist. Vanwege corona ging het allemaal niet door en werk ik nu ook minder bij de Koppeling. Hopelijk wordt dat weer snel normaal.”

door Adriënne Nijssen

Zeist - Renier was coördinator maaltijdvoorziening bij Meander Omnium. “Op 1 januari 2013 raakte ik die baan kwijt. Ik was 59 jaar en ‘moest’ nog een paar jaar. Inmiddels ben ik officieel met pensioen, maar toen, en ook nu nog hoor, wilde ik een zinvolle dagbesteding hebben.”

Op het moment van zijn ontslag ging De Koppeling open. “Ik bedacht dat ik thuis kon gaan zitten mopperen, maar ook voor De Koppeling kon gaan werken. Dus ben ik nu elke dag hier. Ik ben receptionist, telefonist, gastheer. En ik doe aan informatie en advies. Ik heb een welzijnsachtergrond en weet de weg op de sociale kaart van Zeist en omgeving.” Heb je een vraag over vervoer, heb je informatie nodig over Steunpunt Mantelzorg of ben je op zoek naar een cursus die bij jou past? Heb je specifiekere vragen voor bijvoorbeeld het Wijkteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin of de WMO-consulent? Renier wijst je graag de weg naar de juiste persoon. “Je kunt doordeweeks elke dag van 9.00 tot 17.00 uur bij De Koppeling terecht. Tussen 8.00 en 9.00 uur zijn we nu geopend voor mensen die in de risicogroep vallen. Vanwege het coronavirus staan diverse activiteiten stil. Wil je iets weten, neem contact met ons op voor de meest actuele informatie.”

Bezoekers zijn meestal mensen uit de wijk. De Koppeling probeert dan ook wijkgericht te zijn. “De Clomp is een gemêleerde wijk, dus hebben we een gemêleerd aanbod. Er zijn taalgroepen voor mannen en vrouwen. En sinds een begin vorig jaar is er ook het Wegwijscafé. Daar kun je terecht met vragen over een verblijfsvergunning, eenvoudige belastingaanvragen en andere vragen die niet aan bod kunnen komen bij het wijkteam. Een probleem met de verzekering van je auto, dat bespreek je daar ook.”

Bij zijn afscheid als coördinator maaltijdvoorziening kreeg Renier een glas-in-lood-raam in de stijl van de Amsterdamse school aangeboden. “Het hangt nu hier. Omdat ik er dan veel meer van geniet dan thuis. Ik zie het veel vaker.”

Het vrijwilligerswerk geeft Renier vooral veel plezier en gezelligheid. “Hier bestaat geen stress. Alles gaat in een heel ontspannen sfeer. Ik ben destijds alleen begonnen, inmiddels zijn we met meer vrijwilligers. ik heb als het ware mijn eigen collega’s gezocht en gevonden.”