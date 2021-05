Spelplezier staat voorop bij G-hockey

Sportvereniging Schaerweijde heeft sinds 15 jaar een afdeling waar mensen met een verstandelijke beperking kunnen hockeyen: G-hockey. Ton Kamperman is coördinator van het G-hockey bij deze vereniging. De afdeling heeft inmiddels zo’n dertig deelnemers, die twee keer in de week trainen en op zaterdag wedstrijden spelen.

door Ellis Plokker

Zeist - Kamperman vertelt dat sommige kinderen die graag willen hockeyen, niet in een regulier team passen. Bijvoorbeeld als het kind een verstandelijke beperking heeft, of autisme. Bij G-hockey is zoveel mogelijk hetzelfde als bij gewoon hockey. “Hockey is technisch gezien best een lastige sport,” vertelt Kamperman. “Je moet de bal met een stick snelheid geven. Als je stilstaat is dat niet zo moeilijk, als je rent is dat een uitdaging. We hebben een hoofdtrainster die er heel goed in is om de kinderen dat op een speelse manier te leren.” De meeste deelnemers aan G-hockey zijn onder de dertig, maar in principe kan iedereen van 8 tot 68 meedoen.

Bij G-hockey is het spelplezier het belangrijkste. Kamperman: “Sommige kinderen die G-hockey spelen, doen alleen mee aan de trainingen, voor hen is dat een doel op zich. De meesten spelen graag wedstrijden.” Er zijn drie G-hockeyteams die competitie spelen, ze zijn op niveau ingedeeld en spelen wedstrijden uit en thuis. Team G1 bestaat uit acht personen en speelt op een half veld, de andere teams spelen met zijn zessen op een kwart veld. Ze spelen tegen verenigingen in de regio, die ook een G-hockey afdeling hebben, bijvoorbeeld uit Utrecht of Haren.

Het leuke van hockey is ook dat het een teamsport is: de spelers leren van elkaar. Kamperman: “Bovendien organiseren we ook andere activiteiten. Aan het begin van het seizoen houden we een taartentoernooi met regioteams, iedereen neemt dan een taart mee. Aan het eind van het seizoen hebben we een familietoernooi. Er zijn trainingen op zaterdag van 10 tot 11 uur, daarna gaan we normaal gesproken limonade en koffiedrinken met elkaar. Dat kan nu niet door corona.” In de winter wordt er niet buiten getraind, maar worden er wel binnen trainingen aangeboden, soms met andere sporten, zoals een keer judo of kickboksen.

Zo’n acht trainers van hockeyclub Schaerweijde trainen de G-hockeyers. Zij zeggen dat ze na de training vaak blij zijn, omdat het spelplezier zo zichtbaar is bij de deelnemers. Een moeder die langs de kant staat te kijken, beaamt dat haar dochter veel plezier in het hockeyen heeft. Vooral de gezelligheid en het teamgevoel vindt ze heel leuk. Kamperman: “Sommige deelnemers spelen technisch zo goed, dat ze bij een regulier team zouden kunnen spelen. Maar in sociaal opzicht zouden ze zich daar niet prettig voelen. Hier horen ze erbij.” Iedereen is welkom om dat te komen ervaren.

schaerweijde.nl