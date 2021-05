Stadslab Zeist: duurzame initiatieven

Stadslab roept alle Zeistenaren op om hun duurzame idee voor Zeist aan te dragen. Degene met het beste idee krijgt 5.000 euro om het idee uit te voeren.

zeist - Vanwege de 5.000 euro die gewonnen kan worden, heeft de wedstrijd de naam ‘5K pitch' meegekregen. Stadslab Zeist, een recent opgestart initiatief dat op creatieve wijze vanuit de Zeister samenleving oplossingen wil creëren voor maatschappelijke vraagstukken, organiseert de wedstrijd samen met Samen Duurzaam Zeist. "Het idee is dat we het elk jaar met een andere samenwerkingspartner organiseren. Dit jaar gaat het over duurzaamheid,” vertelt Merel de Jong van Stadslab Zeist. Naast de 5.000 euro is er ook een publieksprijs te winnen van 1.000 euro.

Netwerken

Uiterlijk 7 juni kunnen Zeistenaren hun idee aandragen. Welke oplossingen bieden ze voor klimaatverandering, de grondstoffencrisis, het verlies aan biodiversiteit of voor ongezonde lucht, licht en waterkwaliteit? "Het hoeft echt niet alles op te lossen,” zegt Willy Douma van Samen Duurzaam Zeist. "Elk stapje om in Zeist te verbeteren is er één." Daarnaast moet het idee gedragen worden door meerdere initiatiefnemers en verbinding creëren tussen verschillende sectoren of tussen diverse inwoners. De Jong: "Tijdens het hele traject krijgen de initiatiefnemers veel kennis en kunde aangereikt door intensieve coaching. Er zijn twee selectierondes door ambassadeurs uit allerlei Zeister organisaties, met omvangrijke netwerken, die de deelnemers kunnen helpen. Na de eerste selectieronde blijven de tien beste ideeën over, na de tweede ronde de beste vijf ideeën. Deze dingen niet alleen mee naar de hoofdprijs, maar ook naar de publieksprijs. In de week van de duurzaamheid in oktober is de pitchavond, georganiseerd op een Dragons' Den-achtige manier. De jury kiest dan het beste idee voor Zeist. Het is de bedoeling dat de winnaar eigenaar blijft van het idee en de uitvoering ervan.”

Coachen

De Jong ziet de wedstrijd als een mooie manier om verbindende duurzame initiatieven op te halen. "We denken dat je samen met anderen volgende stappen kunt zetten, weg uit deze crisis. Er zijn zoveel onderwerpen waar veel mensen zich zorgen over maken. Inwoners die ideeën aandragen kunnen we echt vooruit helpen, door als een broedplaats te fungeren, door te coachen en drempels weg te halen." Ze hoopt dat ook jongeren, die ideeën hebben om Zeist duurzamer te maken, reageren. "Duurzaamheid wordt in Zeist vaak opgepakt door mensen die tijd hebben en dus wat ouder zijn. Maar jongere mensen zijn er ook mee bezig. Misschien wel meer en intrinsiek. Daarvoor willen we ruimte maken in Zeist en ze een helpende hand bieden.”



Meer informatie over de 5K pitch en de criteria waaraan de ideeën moeten voldoen, zijn te vinden op 5kpitchzeist.nl.









in zeist is jong en oud met duurzaamheid bezig

