Vrijwilligers helpen in huis en tuin

Hilde en Maarten van der Vegt doen af en toe vrijwillig kleine klusjes in huis en tuin voor mensen in Zeist die hulp nodig hebben. Dat doen ze via HipHelpt. Als iemand hulp nodig heeft, krijgen ze een mailtje van deze organisatie.

Zeist - Ongeveer twee jaar geleden kreeg Maarten van der Vegt een mailtje van HipHelpt met de vraag of hij iemand wilde helpen, die minder mobiel was geworden. Deze meneer moest verhuizen naar een gelijkvloerse woning. Maarten vertelt: “Deze meneer heeft bij HipHelpt aangegeven dat hij geen netwerk heeft om hem te helpen bij dergelijke klussen. Hij heeft ook niet de financiële middelen om het huis door een schilder te laten opknappen. Wij hadden al vaker klusjes gedaan voor anderen via HipHelpt." Maarten heeft toen bij deze meneer een paar muren geschilderd.

De tuin van het huis was verwilderd, de struiken die erin stonden, waren veel te groot geworden. Deze meneer vroeg of Maarten hem daarmee ook wilde helpen. Hilde, de vrouw van Maarten, wilde dat wel doen. Ze heeft de uitgegroeide heesters gesnoeid en dood hout uit de tuin verwijderd. Samen dachten ze na over wat de tuin verder nog nodig had om er een fijne plek van te maken. Hij heeft daarna zelf nieuwe planten besteld. Later heeft Hilde samen met haar man een schutting geplaatst aan de zijkanten van de tuin. Deze meneer was heel gelukkig met het resultaat.” Hilde van der Vegt vindt tuinieren leuk, en dat is te zien aan haar eigen tuin. Er bloeien bloemen zoals gele papaver en een Wisteria. Ze helpt soms ook kennissen in de buurt of vrienden met een tuin bij het snoeien van planten.

Hilde vindt de praktische klussen via HipHelpt het leukst, vooral het tuinieren. Hilde vertelt: "Als je je aanmeldt als vrijwilliger bij Hiphelpt, kun je aangeven wat voor klusjes je graag zou willen doen." Maarten vult aan: "Vorig jaar had ik een blessure, toen kon het niet. Dat kun je gewoon aangeven bij HipHelpt. We bekijken per keer of het uitkomt.”

Hiphelpt is een organisatie die vrijwilligers verbindt met mensen die hulp nodig hebben bij kleine klusjes. Dat kan het ophalen van medicijnen zijn, een boodschap doen, of een praatje maken met iemand die eenzaam is. De mensen die hulp vragen, hebben geen netwerk of middelen voor deze klusjes. Hiphelpt is een kerkelijke organisatie, maar zowel vrijwilligers als hulpvragers van alle gezindten zijn welkom. hiphelpt.nl/zeist

HipHelpt mensen in Zeist

Ellis Plokker