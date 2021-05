Wereldbijendag ook in Zeist gevierd

Op 20 mei is het Wereld Bijendag, een internationale dag om het belang van bijen en andere bestuivers te onderstrepen. In Zeist wordt op deze dag Bijenoase ’t Sluisje feestelijk geopend. Vanwege de coronamaatregelen krijgt de opening een ludiek, digitaal tintje: de lancering van twee bijzondere filmpjes en de openstelling van de Bijen-beleef-route.

Zeist. De bijenoase rond het voormalig sluisje in de Grift is in het afgelopen jaar uitgegroeid tot een waar bijen- en insectenparadijs. Sonne Copijn, bijendeskundige en oprichter van de Bee Foundation, is sinds de start in 2018 betrokken. Ze is enthousiast over de steeds grotere toename van biodiversiteit in het gebied. “Dit jaar komt de kruidenrijke weide al weer sterker tot bloei. Vorig jaar zorgde een nat en koud voorjaar, in combinatie met verkeerd maaien met grote machines, voor een matig resultaat. Nu gaat het veel beter. Er is dit voorjaar met de zeis gemaaid, zodat de bodem niet dichtslaat. Bovendien maaien we niet alles in één keer.”

De bijenoase is een klein, maar compleet ecosysteem met verschillende lagen begroeiing. Copijn: “Er is water met bloeiende oeverplanten, een weide met allerlei grassen en bloeiende en kruiden, een bosmantel met struiken en een bosje. Bovendien is er nog een boomgaard aangeplant. Door die variatie krijg je ook heel veel verschillende soorten insecten. Het aantal soorten wilde bijen is sinds vorig jaar alweer toegenomen van 43 naar 56!”

De officiële opening werd vorig jaar uitgesteld vanwege corona. Ook dit jaar moesten de festiviteiten worden aangepast. Copijn: ”We wilden een feest en daarbij zoveel mogelijk schoolkinderen uitnodigen. Goochelaar Jan heeft een speciale bijenvoorstelling gemaakt. Daarin verbindt hij de magie van het goochelen met die van de natuur.” De voorstelling kan helaas niet fysiek doorgaan. Als alternatief is er nu een filmpje van gemaakt, dat vanaf 20 mei te bekijken is. Een tweede filmpje neemt de kijker mee op bijen-safari en brengt de aanleg van de oase in beeld.

De scholieren Maryam en Nour Kaouass doen hierin mee. Ze raakten betrokken bij de Bijeoase via de nabijgelegen Moskee Zeist. De kinderen van de moskee zaaiden de bloemrijke weides in. Ze vertellen over het belang van bloemen en diversiteit. Maryam: “Ik vond het erg leuk om mee te helpen. Het was alleen maar modder toen we hier gingen inzaaien. En nu bloeien er zoveel bloemen. Je ziet nu veel meer vlinders en bijen.”

De Bijen-beleef-route is een gemarkeerd pad door het gebied. Op de paaltjes kunnen bezoekers meer lezen over het gebied en over het belang en het leven van bijen. Copijn: “De bijenoase heeft een grote waarde voor natuur- en milieueducatie. Hier kan je leren over de natuur vlakbij huis.”

De filmpjes bieden de mogelijkheid het verhaal breed te delen. Ze zijn te vinden op www.bijenoase.nl. Op de informatiepaaltjes naast het Bijen-beleef-pad leidt een QR code naar de filmpjes. Het gebied is voor iedereen toegankelijk.

Carol Dohmen

Waar eerst modder was bloeien de bloemen