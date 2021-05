Komisch duo: Janneke en Bella

Voor een vermakelijke voorstelling hoef je niet meer naar het theater, maar kun je hopelijk vanaf deze week weer bij ons terecht. Leuk is dan zeker om op een afstandje te kijken naar ons komisch- dynamisch duo, Janneke en Bella, want wanneer die de kolder in de kop krijgen dan is dat vermaak voor jong en oud.

zeist - De dames balken, rennen, springen en dansen er vrolijk op los en hoewel ze zelf ook niet meer piep jong zijn, zorgen ze soms voor net iets te veel levendigheid in de kudde en zijn ze bovendien ook net iets te “happig” op onze bezoekers. Daarom hebben we ze een nieuw wonderschoon onderkomen gegeven aan het randje van ons Donkey Paradise.

Seniorenwoning

Menig makelaar zou dit verkopen als een prachtige seniorenwoning te midden van de Zeister bossen op een geweldig groot perceel. De woning biedt zeer veel privacy en heeft een verscholen ligging. De achtertuin is ruim en groen en heeft een doorgang naar de grote weide van De Ezelsociëteit. Daarnaast zijn de maaltijden, de verzorging en waar nodig verpleging bij de servicekosten inbegrepen. Kortom een zeer karakteristiek en representatief onderkomen met allure!

Wilt u komen kijken naar dit riante verblijf, houd dan onze openingstijden goed in de gaten. Dagelijks zijn wij aanwezig tussen 11.00 en 16.00 uur!

de ezelsociëteit