Leerlingen Jordan Lyceum strijden voor duurzaam gedrag op school

Sinds een aantal jaren werkt het ECO-team op het Jordan aan het bewustmaken van leerlingen en docenten en het verduurzamen van de school. Zero-waste expert Hilde van der Vegt van Samen Duurzaam Zeist sprak hierover met Krijn en Eline van het ECO-team.

zeist - Ondanks de coronacrisis en het feit dat er weinig fysiek onderwijs is, hebben nieuwe leerlingen zich bij het ECO-team aangesloten en gaat het team door met acties. Een actueel voorbeeld is de invoering van het herbruikbare Jordan mondkapje. Alle leerlingen kregen er een zodat er zoveel mogelijk afval wordt voorkomen van wegwerp alternatieven. "Afval scheiden op school is een van onze successen waar ik heel trots op ben” zegt Krijn (17 jaar, V6): "In plaats van 100 vuilnisbakken hebben we nu 16 containers waarin we afval kunnen scheiden. Ook heeft het ECO-team ervoor gezorgd dat leerlingen van het Jordan probleemloos aan klimaatprotesten mee kunnen doen”. "En we doen bijvoorbeeld mee aan Warmetruiendag” voegt Eline Fischer (16 jaar, V5) toe: "Dan kan de verwarming omlaag. Door onze activiteiten zijn veel leerlingen en ook docenten zich veel bewuster van hoe ze met afval en het milieu omgaan. Dat is misschien wel onze belangrijkst bijdrage.” Het ECO-team wil dit jaar het schoolgebouw verder verduurzamen door er zonnepanelen op te leggen en ook nemen ze excursies onder de loep: "We willen die op de minst vervuilende manier voor het milieu organiseren.” De leerlingen van het Jordan ECO-team hopen dat de gemeente Zeist een heel actief beleid gaat voeren op het gebied van duurzaamheid om de klimaatverandering met maatregelen zo goed mogelijk tegen te gaan. En ze hopen dat dit ook op nationale schaal gebeurt zodat Zeist nog lang leefbaar en gezond blijft. Kunnen jullie andere leerlingen aanraden om een ECO-team te starten? "Ja absoluut!” zegt Krijn: "Er zijn genoeg leerlingen die strijden tegen klimaatverandering maar niet weten dat anderen dat ook doen. Samen kan je tot goede plannen komen voor je school en kun je echt invloed uitoefenen.”

Wil jij op jouw school een ECO-team starten? Bespreek het met je schoolleiding!





duurzaam denken - duurzaam doen