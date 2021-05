Zeist omgetoverd tot set voor ‘Een Beetje Lucht’

In het Christelijke Lyceum Zeist is het een komen en gaan van productiemensen, figuranten en acteurs.

zeist - Een onverwacht beeld in Zeist. Op diverse locaties staan de hele maand mei opnames gepland voor de film 'Een Beetje Lucht' van de BO!NK Theateracademie. In het Christelijke Lyceum Zeist is het een komen en gaan van productiemensen, figuranten, acteurs, camera en geluidsmensen. In de teamkamer zitten de dames van de make-up. De figuranten krijgen instructies, de acteurs krijgen aanwijzingen, en deze zondag wordt vanaf nu tot een examen dag omgetoverd. Voor de cameramannen Martien en Luuk, beide 18 jaar is het de grootste filmproductie waar ze ooit aan hebben meegewerkt. Martien vertelt: "De opnames lopen tot nu toe voorspoedig, soms is het wel spannend wat het weer gaat doen.” Luuk vult aan: "Zo meteen gaan we namelijk gelijk door voor een aantal buitenopnames langs de Kromme Rijn maar dit soort omstandigheden helpen mij juist om nog beter te ontwikkelen als filmmaker.”

De film

‘Een beetje lucht' vertelt het verhaal van jongeren die opgroeien in de coronapandemie. De première van 'Een Beetje Lucht' is 5 september aanstaande voor genodigden. Daarna wordt de film nog een aantal keer voor publiek getoond. Meer informatie is te lezen op de website, www.boinktheater-academie.nl.