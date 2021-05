Rudolf van Ee heeft heel wat gehoord

Rudolf van Ee is 83 jaar geleden geboren in de Burgemeester Patijnlaan in Zeist. Hij is altijd in Zeist blijven wonen, de laatste 14 jaar in Kerckebosch. Rudolf was een bekende figuur in het Zeister uitgaansleven. Hij werkte immers van 1959 tot diep in de jaren negentig in de horeca van Zeist, een groot aantal jaren daarvan in Grand Hotel Figi. Hij weet er als geen ander over te vertellen.

zeist - Rudolf: “Eerst werkte ik op de vaart, maar toen mijn vader plotseling overleed in 1959 wilde mijn moeder mij aan wal hebben. Ik heb overal gewerkt maar de meeste jaren in de Hermitage, Figi en de orangerie van Huize Doorn. Elk van die plekken had zijn eigen charme. In Huize Doorn trof je de adel en kwamen Juliana en Bernard regelmatig op bezoek. De koningin kwam op high teas die haar vrienden en vriendinnen serveerden. En wij deden dan de bediening. Ik was kelner, zag veel en kreeg veel te horen maar je zorgde altijd voor discretie”. Zoals dat hoort in de horeca: horen, zien en zwijgen...

Beatrix

Rudolf vervolgt: “De Hermitage was vroeger een logement van de Hernhutters. Later werd het een horecagelegenheid. De grond is nog altijd bezit van de Hernhutters. In Figi zag je veel hooggeplaatste gasten. Het is een hotel met grote reputatie. Beatrix kreeg er dansles (dat was nog voor mijn tijd) en Pieter van Vollenhoven viert er zijn belangrijke verjaardagen, zoals in 2019 nog zijn 80e. Maar er zijn veel meer beroemde gasten geweest”.

Figi

De familie Ruys zit al heel lang in Figi en is ook nu nog de eigenaar. Rudolf: “Figi is begonnen door de Zwitserse ijsmaker Figi. Rond 1920 kwam er een nieuw gebouw en werd het hotel een pleisterplaats voor de groten der aarde. In de jaren 90 is er ook nieuwbouw geweest, maar toen was ik er al bijna weg”.

Pannenkoeken

Rudolf was kelner, had dag- en avonddiensten maar was voor alles altijd horecaman. Hij legt uit: “Ik hechtte zo aan dat leven dat ik ook nooit getrouwd ben. Ik ging na mijn dienst vaak voor mijn plezier naar de enige nachtclub die Zeist ooit gekend heeft: Pinokkio aan de Steinlaan. Ik heb lang samengewoond met mijn moeder. Zij is op 3 dagen na 100 geworden. Ik heb ook altijd vrijwilligerswerk gedaan. Hier in Kerckebosch bakte ik pannenkoeken, eerst in het wijkcentrum aan de Margrietlaan, later in het Binnenbos. Zo jammer dat dat nu allemaal stil ligt”.

Bestekindustrie

Toen Rudolf nog heel jong was werkte hij nog even met groot plezier in de Zeister bestekindustrie. Bedrijven als Sola, Gero en Gerritsen en van Kempen (daar was Rudolf in dienst) hebben ook hun vaste plek in de Zeister geschiedenis.

nieuwsbode-zeist.nl





‘mijn moeder is op drie dagen na 100 geworden’

Maarten Bos